Hà Nội: Công bố tình huống khẩn cấp ngập sàn 3 trạm bơm tiêu

Ngày 10/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký Quyết định số 6123/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp ngập sàn trạm bơm tiêu Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long không thể vận hành tiêu úng và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cải tạo nâng cấp các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long, xã Đa Phúc (Hà Nội).

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội xây dựng kế hoạch hoạt động, vận hành của các trạm bơm trên trong trường hợp tiếp tục có mưa úng và chủ động ứng phó nếu có tình huống úng ngập xảy ra.

Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội trong quá trình ứng phó nếu có tình huống úng ngập xảy ra; thực hiện các nhiệm vụ khác tuỳ theo tính chất của tình huống thiên tai xảy ra và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Cùng với đó, các cơ quan truyền thông của thành phố cảnh báo về tình huống khẩn cấp trên để nhân dân biết, chủ động phối hợp cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn trong việc khắc phục tình huống khẩn cấp và tổ chức sản xuất. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

Ngoài ra, thành phố cũng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn để ngăn chặn tình trạng úng ngập các trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long nhằm khắc phục tình trạng ngập sàn trạm bơm tiêu, đảm bảo khả năng vận hành công trình khi có mưa lũ úng ngập ngăn ngừa tình trạng ngập úng tại xã Đa Phúc và vùng phụ cận trên địa bàn thành phố Hà Nội khi có mưa lớn.

Cụ thể, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 93 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian xây dựng từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2026, gồm: Dự kiến cải tạo, sửa chữa trạm bơm Tân Hưng với kinh phí 25 tỷ đồng; trạm bơm Cẩm Hà 23 tỷ đồng; trạm bơm Tăng Long 45 tỷ đồng tập trung thay mới máy móc thiết bị tại trạm bơm bằng tổ máy bơm chìm xiên đồng bộ; thay mới cánh cống qua đê; sửa chữa một số hạng mục xây dựng có liên quan đến khu vực nhà máy bơm như gian đặt tủ điện, bể xả, bể hút, nạo vét kênh dẫn...

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trước đó do ảnh hưởng của các cơn bão số 10 và số 11 gây ra mưa lớn kéo dài làm cho mực nước sông Cầu, sông Công lên cao kỷ lục thời gian từ ngày 8/10 đến ngày 15/10, nước tràn vào trong đồng gây ngập sàn trạm bơm, động cơ, tủ điện của trạm bơm Tân Hưng, Cẩm Hà 1, Tăng Long, xã Đa Phúc không vận hành tiêu úng được./.

