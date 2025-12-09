Thời tiết đêm 9/12: Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ chiều tối 9/12 và ngày 10/12, thành phố Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa: 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đặc biệt, chiều tối và đêm 9/12, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to >80mm.

Từ ngày 10/12 đến ngày 11/12, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi >100mm. Trung tâm cảnh báo từ đêm 10/12, mưa lớn ở khu vực thành phố Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết cụ thể đêm 9/12 và ngày 10/12 các khu vực trên cả nước như sau:

Hà Nội:

-Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C. Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

-Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

-Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

-Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

-Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

-Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế:

-Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi, riêng Thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

-Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-27 độ C phía Nam 28-30 độ C.

-Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3-4.

-Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

-Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ:

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

-Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

-Gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

