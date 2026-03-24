Một tuần 10 vụ phá rừng, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm

Ngày 24/3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác nhận trong tuần 11/2026 (từ 11-18/3) đã xảy ra 10 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại 1,69ha rừng.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý đối tượng vi phạm cùng cán bộ tiếp tay hoặc có liên quan.

Theo Báo cáo số 166/BC-SNNMT ngày 19/3 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong tuần, trên địa bàn tỉnh phát hiện 15 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó có 4 vụ xác định được đối tượng vi phạm.

Cụ thể, có 10 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 1,69ha (3 vụ xác định được đối tượng vi phạm); 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật, lâm sản với thiệt hại xác định ban đầu trên 18m3; 3 vụ tàng trữ, mua bán, cất giữ lâm sản trái pháp luật, tang vật vi phạm gần 36 m3 gỗ và 47 ster củi cùng 1 vụ vi phạm khác.

Các vụ vi phạm có tính chất phức tạp, nổi cộm gồm 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại xã Hàm Thuận Bắc, lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Quao quản lý với khối lượng lâm sản thiệt hại xác định ban đầu trên 18 m3; trong đó khối lượng gỗ đã bị lấy đi là 11,6m3, khối lượng gỗ còn tại hiện trường là 6,7m3; 1 vụ tàng trữ, mua bán, cất giữ lâm sản trái pháp luật xảy ra tại phường La Gi, tang vật vi phạm trên 25m3 gỗ, 23,9 ster củi…

Trong tuần các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 5 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, trong đó 3 vụ xử lý hành chính, 2 vụ chuyển xử lý hình sự, Tang vật tịch thu gồm 0,9m3 gỗ và 1,5 ster củi; thu nộp ngân sách 84 triệu đồng. Lũy kế, tổng số vụ vi phạm đã xử lý 156 vụ tang vật tịch thu 110m3 gỗ, 38,5 ster củi, 605 cá thể động vật rừng, 15kg thịt động vật và một số phương tiện, công cụ; thu nộp ngân sách 821 triệu đồng…

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, so với tuần trước số vụ vi phạm tăng 9 vụ (tăng 60%); trong đó số vụ phá rừng tăng 6 vụ (tăng 60%), diện tích rừng bị thiệt hại tăng 1,21ha (tăng 71,7%)…

Trước tình hình trên, ngày 23/3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và chấn chỉnh tình trạng phá rừng trái pháp luật.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao xảy ra phá rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương tổ chức kiểm tra, xác minh các vụ phá rừng đã xảy ra; xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng 4/2026.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk cùng các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng tuần tra khu vực được giao quản lý. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Công an tỉnh được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật. Kiên quyết khởi tố, xử lý hình sự đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của 124 xã, phường, đặc khu tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị chức năng của xã, các đơn vị chủ rừng đóng chân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của 124 xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng phá rừng kéo dài, phức tạp trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đặc biệt, các đơn vị chủ rừng (chủ yếu là các Ban quản lý rừng là đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh) tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích được giao quản lý; tổ chức tuần tra, kiểm soát thường xuyên, kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng khi xảy ra vi phạm. Đơn vị chủ rừng nào buông lỏng công tác quản lý, có cán bộ có dấu hiệu tiếp tay thì Ủy ban Nhân dân tỉnh kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định pháp luật…/.

