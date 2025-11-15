Đắk Lắk: Kiểm tra, xử vụ việc đập phá Trạm Bảo vệ rừng

Ngày 15/11, Ban Quản lý Rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xử lý vụ việc một Trạm Bảo vệ rừng của đơn vị liên tục bị đập phá.

Thời gian qua, do giá càphê tăng cao, người dân lợi dụng tình hình sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã lén lút chiếm đất rừng đặc dụng để trồng càphê trái phép.

Cụ thể, từ tháng 6/2025 đến nay, trên lâm phần Ban Quản lý Rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk quản lý, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 22 vụ chiếm đất rừng trái phép trồng càphê (chuyển Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắk 17 vụ, diện tích bị chiếm là 5,54 ha; chuyển đến Ủy ban Nhân dân xã Đắk Liêng 5 vụ, diện tích bị chiếm 0,47ha).

Ngoài ra lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị cũng đã phát hiện một số vụ chiếm đất trồng càphê mới nhưng chưa phát hiện được người vi phạm. Tổng diện tích đất rừng bị chiếm trồng càphê từ 6/2025 đến nay là 16,51 ha.

Để giải quyết tình trạng trên, ngày 5/11/2025, Ban Quản lý Rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk gửi thông báo đến các hộ vi phạm, yêu cầu di dời cây trồng trái pháp luật trên diện tích đất rừng đặc dụng và có Công văn số 68/BQLRHL-THK, ngày 5/11/2025 gửi Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn Lắk; Công an xã Liên Sơn Lắk; Hạt Kiểm Lâm khu vực Lắk và Vườn Quốc gia Chư Yang Sin để hỗ trợ lực lượng di dời cây trồng hình thành trái pháp luật trên đất rừng đặc dụng.

Trong các ngày 11 và 12/11/2025, đoàn công tác đã thực hiện nhổ bỏ hơn 10 ha càphê mới hình thành trong năm 2025 trên diện tích đất rừng đặc dụng, tại các tiểu khu 1339, 1343, 1353.

Sáng 12/11, lợi dụng thời điểm lực lượng quản lý bảo vệ rừng đi tuần tra, một số đối tượng đã đập phá chốt quản lý bảo vệ rừng số 2 và một số dụng cụ trong chốt.

Đến ngày 13/11, tại Trạm Bảo vệ rừng số 2, nhiều người dân tại buôn Năm Pă và buôn Dơng Yang, xã Liên Sơn Lắk kéo đến Trạm gây rối, hăm dọa lực lượng quản lý bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Đức, Giám đốc Ban Quản lý Rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã báo cáo Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Liên Sơn Lắk.

Lực lượng chức năng của xã đã đến để giải thích, tuyên truyền vận động người dân ra về; đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã và Công an xã Liên Sơn Lắk có biện pháp xử lý đối tượng vi phạm về hành vi chiếm đất trồng cà phê trái phép và hành vi gây rối tại Trạm Bảo vệ rừng số 2.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện đơn vị đã cử lãnh đạo Chi cục và lực lượng kiểm lâm phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới./.

