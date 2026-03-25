Thời tiết ngày 25/3: Tây Bắc, Nam Bộ nóng cục bộ, có nơi vượt 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Nam Bộ và Tây Bắc, nhiệt độ có nơi vượt 35 độ C, kèm theo mưa dông chiều tối tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ cũng ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C./.

