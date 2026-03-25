Biến đổi khí hậu gây ra tác động nghiêm trọng trên diện rộng tại Australia

Biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên diện rộng tại Australia.

Tình trạng tẩy trắng hàng loạt ở rạn san hô Great Barrier Reef làm suy giảm môi trường sống của nhiều loài bản địa, trong khi các vụ cháy rừng tàn khốc khiến chỉ trong 60 phút, diện tích rừng tương đương 30 sân bóng đá có thể biến mất, hơn 500 loài động vật có vú bản địa bị ảnh hưởng hoặc buộc phải di dời.

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) đã kêu gọi người dân Australia tăng cường cam kết bảo vệ thiên nhiên thông qua phong trào “Thử thách 60” kéo dài 28 ngày, bắt đầu từ ngày 1/3 đến sự kiện Giờ Trái Đất ngày 28/3, để gây quỹ hỗ trợ các công tác bảo tồn quan trọng, từ việc trồng cây và tạo nơi trú ẩn cho hàng nghìn loài động vật bản địa, đến việc thúc đẩy mở rộng các khu bảo tồn biển.

Người tham gia được khuyến khích vận động 60 phút mỗi ngày dưới nhiều hình thức như đi bộ, chạy, bơi hoặc đạp xe.

Bà Rachael Lance, người phụ trách công tác hỗ trợ trong WWF ở Australia, nhấn mạnh hành động tập thể đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ môi trường, tìm ra các giải pháp cho những thách thức môi trường cấp bách nhất của hành tinh và thúc đẩy sự thay đổi. Đó cũng chính là ý nghĩa của Giờ Trái Đất.

Số tiền quyên góp được sẽ dùng để hỗ trợ công việc bảo tồn quan trọng của WWF, từ việc trồng cây đến tạo môi trường sống cho hàng nghìn loài động vật bản địa như koala, theo dõi đường di cư của cá voi và thúc đẩy mở rộng các khu bảo tồn biển.

Theo bà Rachael Lance, người dân Australia có thể hưởng ứng sự kiện bằng cách tắt đèn và các thiết bị điện vào 20h30 ngày 28/3, qua đó hướng tới kỷ niệm 20 năm Giờ Trái Đất và thể hiện sự ủng hộ đối với thiên nhiên.

Chiến dịch Giờ Trái Đất lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2007 tại thành phố Sydney (Australia). Từ đó đến nay, sự kiện này đã phát triển thành phong trào môi trường quần chúng lớn nhất thế giới, với sự ủng hộ ở hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Ngày 28/3 tới sẽ đánh dấu năm thứ 19 Giờ Trái Đất diễn ra, mang theo thông điệp "Sáng tạo xanh-Tương lai xanh"./.

