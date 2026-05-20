Saudi Arabia và UAE gia tăng đối đầu Iran, Trung Đông thêm căng thẳng

Saudi Arabia và UAE được cho là đã không kích đáp trả Iran, cho thấy cục diện Trung Đông đang dịch chuyển mạnh và nguy cơ xung đột lan rộng gia tăng.

Theo truyền thông quốc tế, Saudi Arabia và UAE đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm đáp trả Iran sau các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Vùng Vịnh. Diễn biến này cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong chiến lược an ninh khu vực, khi các quốc gia Arab không còn duy trì hoàn toàn thế phòng thủ như trước. Trong bối cảnh Iran gia tăng ảnh hưởng quân sự, sở hữu lượng lớn tên lửa và thiết bị không người lái, nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, đang trở thành mối quan ngại lớn của cộng đồng quốc tế./.