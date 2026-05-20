Việt Nam xếp thứ 2 toàn đoàn tại Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương 2026

Tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương năm 2026, đội tuyển Việt Nam có 15 thí sinh dự thi trực tuyến, theo đó, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn.

Tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương năm 2026, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 15 thí sinh dự thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quy định của Ban Tổ chức, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải. Đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản), sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất.

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương năm 2026 diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 9 và 10/5/2026. Kỳ thi ngày càng khẳng định được uy tín và vị thế nên có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đăng ký tham dự kỳ thi.

(TTXVN/Vietnam+)
