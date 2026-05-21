Lập lại trật tự vỉa hè Hà Nội: Bài toán quản trị đô thị bền vững

Sau 6 tháng Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, diện mạo nhiều tuyến phố đã thay đổi rõ rệt, trong đó nhiều hộ kinh doanh bắt đầu điều chỉnh thói quen buôn bán.

Vỉa hè Hà Nội - từ lâu không chỉ là phần đường dành cho người đi bộ. Đó còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của đô thị.

Nơi người ta uống ly càphê sáng, ăn bát phở ven đường, ngồi nhìn dòng xe qua lại, như một nét văn hóa rất riêng của phố thị. Thế nhưng cũng chính nét văn hóa ấy, trong nhiều năm, lại là “điểm nghẽn” của quản lý đô thị./.

