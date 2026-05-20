Khởi công khu tái định cư phục vụ Dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư Hòa Khánh (xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh), phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đây là hạng mục đầu tiên được khởi công, đồng thời là khu tái định cư có quy mô lớn nhất trong số 6 khu tái định cư của dự án tại Tây Ninh.

Khu tái định cư Hòa Khánh có diện tích hơn 30 ha, dự kiến bố trí gần 1.400 lô nền cho người dân thuộc 3 xã Hòa Khánh, Hậu Nghĩa và Đức Lập. Việc triển khai khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời tạo mặt bằng sạch để thực hiện các hạng mục tiếp theo của dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh là công trình giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị thực hiện nghi thức khởi công dự án. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Dự án không chỉ tạo thêm không gian phát triển mới, tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm đô thị lớn, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics; mở ra động lực tăng trưởng mới cho các địa phương trong vùng, trong đó có tỉnh Tây Ninh.

Đối với tỉnh Tây Ninh, dự án thành phần 1-4 thuộc dự án đường Vành đai 4 có vai trò rất quan trọng, bao gồm các nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh. Đây là dự án thành phần có quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương, nhiều hộ dân, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và Nhân dân trong vùng dự án.

Trong tổng thể đó, việc khởi công Khu tái định cư xã Hòa Khánh hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây là một trong những khu tái định cư quan trọng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; góp phần ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng, tạo điều kiện để người dân sớm có nơi ở mới, từng bước ổn định sinh kế, đồng thời tạo mặt bằng sạch để triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

“Tái định cư không chỉ là một hạng mục kỹ thuật của dự án, mà còn là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ an sinh xã hội rất quan trọng. Quan điểm của tỉnh là quá trình triển khai dự án phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển hạ tầng với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; phải quan tâm đến đời sống của nhân dân, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư” - Ông Lê Văn Hẳn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các địa phương phối hợp chặt chẽ, quản lý nghiêm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ dự án và thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh, của vùng và cả nước.

Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có chiều dài gần 160 km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.000 tỷ đồng.

Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài lớn nhất toàn tuyến, khoảng 78,3 km (bao gồm 3,8 km cuối tuyến thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh), dự kiến thu hồi hơn 700 ha đất, ảnh hưởng đến hơn 5.000 hộ dân. Trong đó, 6 khu tái định cư có tổng diện tích gần 76 ha; phần tuyến chính đi qua 15 xã với diện tích giải phóng mặt bằng hơn 626 ha.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản đối với 3/10 dự án thành phần của Dự án Vành đai 4. Riêng dự án thành phần 1-4, gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa bàn tỉnh, có tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công.

Để bảo đảm tiến độ, tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh”, diễn ra từ ngày 15/5 đến 12/8/2026.

Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng các khu tái định cư trước ngày 15/6; bàn giao tối thiểu 70% diện tích tuyến chính trước ngày 30/6 và hoàn thành 100% toàn tuyến chậm nhất vào ngày 12/8/2026.

Đến nay, toàn dự án đã chi trả bồi thường cho gần 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng số tiền gần 2.300 tỷ đồng, tương ứng diện tích khoảng 136 ha. Trong đó, các khu tái định cư đã chi trả cho hơn 300 trường hợp với diện tích trên 50 ha; phần tuyến chính đã chi trả cho gần 700 trường hợp với diện tích hơn 85 ha. Các địa phương còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả trong tháng 5/2026./.

