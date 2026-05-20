Động thổ dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang

Sáng 20/5, tại điểm tái định cư số 1, bản Món Hà, xã Mường Lạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ động thổ Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1).

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô nhấn mạnh việc đầu tư tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ-Mường Thanh trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ và đô thị động lực theo định hướng quy hoạch.

Dự án cũng là bước cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phấn đấu đến năm 2030 đưa Điện Biên phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững; trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng và là tỉnh phát triển khá trong khu vực Tây Bắc.

Khi hoàn thành, cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết vùng Tây Bắc mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho thương mại, logistics, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa cùng với việc nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ, qua đó nâng cao năng lực thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và công nghiệp của địa phương trong giai đoạn tới.

Ông Lò Văn Xương ở bản Món Hà, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên vui mừng cho biết, gia đình ông rất đồng tình, ủng hộ chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Sơn La--Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang vì đây là công trình có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của địa phương. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

“Dù sẽ phải di chuyển đến nơi ở mới, nhưng gia đình tôi luôn sẵn sàng chấp hành chủ trương của Nhà nước, mong muốn khu tái định cư sớm được xây dựng hoàn thiện để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất…,” ông Lò Văn Xương khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương cho hay, việc tổ chức động thổ Dự án thành phần 1 thể hiện quyết tâm rất lớn của tỉnh trong việc triển khai công trình hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tỉnh Điện Biên xác định công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, bảo đảm người dân có nơi ở ổn định, tạo sự đồng thuận cao để dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả và bền vững.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền các địa phương tuyên truyền tới nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời lựa chọn vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.

Theo Nghị quyết 292 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) có tổng chiều dài khoảng 48,3km. Điểm đầu tuyến tại Km0+00, khu vực ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên, kết nối với tuyến cao tốc CT.03 qua địa phận Sơn La; điểm cuối tại nút giao IC 5, Km48+300, kết nối với phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 80km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 23.252 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư 1.424 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến chính có tổng mức đầu tư 21.828 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định, việc ưu tiên triển khai Dự án thành phần 1 thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt của tỉnh là “tái định cư phải đi trước một bước,” bảo đảm người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có nơi ở mới ổn định trước khi triển khai thi công tuyến cao tốc chính.

Để phục vụ dự án, tỉnh Điện Biên dự kiến thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng khoảng 766ha đất. Trong đó, diện tích phục vụ tuyến chính là hơn 576ha và khoảng 190ha dành cho các bãi đổ thải. Dự án cũng thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng khoảng 145ha rừng các loại, gồm gần 26ha rừng phòng hộ; hơn 20ha rừng đặc dụng, khoảng 66ha rừng sản xuất và 33ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

Ngoài điểm tái định cư này, tỉnh sẽ bố trí tái định cư cho 276 hộ dân tại các điểm tái định cư đã được quy hoạch gồm: Nậm Lịch, Pá Liếng, Mánh Danh, Khẩu Cắm và trung tâm xã Mường Phăng. Cùng với đó, tỉnh sẽ thực hiện di dời 69 vị trí cột điện trung thế, cao thế cùng 81 công trình tâm linh của người dân vùng dự án.

Đối với Dự án thành phần 2, tuyến cao tốc sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 2 hầm xuyên núi với tổng chiều dài khoảng 5,5km, gồm: hầm số 1 dài 3,3km và hầm số 2 dài 2,2km. Toàn tuyến có hệ thống cầu với tổng chiều dài khoảng 14,52km, trong đó nhiều trụ cầu vượt thung lũng cao hơn 50m; đầu tư đồng bộ 5 nút giao liên thông khác mức, hệ thống giao thông thông minh ITS và các trạm thu phí.../.

