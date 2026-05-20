Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra việc triển khai dự án Sân bay Gia Bình

Chiều 20/5, Đoàn công tác của Chính phủ do ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan; dự án Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh).

Cùng dự có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết với tinh thần cao nhất, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện, tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng quyết tâm hoàn thành các mốc thời gian bảo đảm hoạch đề ra.

Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ đất nông nghiệp. Về đất ở, dự án phải di chuyển, thực hiện tạm cư, bố trí khu đất ở tái định cư cho khoảng hơn 8.000 hộ dân; trong đó riêng khu vực phục vụ Hội nghị APEC 2027 có 1.555 hộ dân thuộc 5 thôn phải thực hiện di dời sớm nhất đảm bảo bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thi công.

Đến nay (đối với phạm vi phục vụ Hội nghị APEC 2027), 237 hộ dân đã đồng thuận nhận tiền và di chuyển đến nơi ở mới, 94,6% hộ gia đình đồng thuận, đăng ký bốc thăm vị trí lô trong khu vực tái định cư.

Đối với các dự án BT liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hiện Dự án tuyến đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 82 ha. Các dự án tái định cư đang tích cực được triển khai.

Tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) hiện nhà đầu tư đang tập trung thực hiện công tác chuẩn bị, dự kiến khởi công công trình cuối tháng 5/2026...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ở Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh), đến nay, Dự án thành phần 1.3 đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và đất ở trong phạm vi ranh giải phóng mặt bằng 90m; hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng 9 khu tái định cư bàn giao cho nhân dân xây nhà ổn định đời sống. Dự án thành phần 2.3, đã thi công đào nền đường được 29,70km/30,63km, đạt 97,0%; đắp nền đường đạt khoảng 80%...

Qua nghe ý kiến và kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, có yêu cầu rất cao về tiến độ, đặc biệt phải đưa vào vận hành phục vụ Hội nghị APEC năm 2027.

Cùng với dự án này, một số công trình liên quan cũng được thực hiện theo cơ chế đặc thù nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước. Liên quan đến vấn đề tái định cư, đồng chí đề nghị nhà đầu tư và địa phương lựa chọn phương án hài hòa để bảo đảm tiến độ thi công và an toàn tuyệt đối cho người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp của ba địa phương trong việc triển khai dự án, nhiều hạng mục đã hoàn thành đúng kế hoạch, tạo tiền đề để tuyến đường đi vào hoạt động năm 2027, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chung sức đồng lòng giải quyết những khó khăn còn lại về giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công để hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra.

Trong quá trình triển khai các dự án phải đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các công trình phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tính đồng bộ, hiện đại, tương xứng với quy mô, tầm vóc của các dự án trọng điểm quốc gia./.

Hàng trăm hộ dân tham gia bốc thăm đất tái định cư dự án sân bay Gia Bình Hội nghị bốc thăm đất tái định cư tại Gia Bình diễn ra minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định nơi ở mới và dự án trọng điểm quốc gia.