Tiếp bước Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 19/5, đông đảo người dân và các đại diện Việt Nam-Nga đã tụ tập tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở St.Petesburg để kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các thầy trò trường phổ thông số 488, các hội đoàn, chuyên gia Liên Xô từng giúp Việt Nam, sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây và người dân địa phương đã cùng bày tỏ lòng kính trọng tới vị lãnh tụ, người đặt nền móng cho tình hữu nghị thủy chung Việt-Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại St.Petesburg Evghenhi Grigoriev, Phó chủ tịch Ủy ban Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp Nikolay Bondarenko đã dẫn đầu đoàn dâng những bông hoa cẩm chướng thắm đỏ trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp lễ năm nay còn có thêm sự tham dự của bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng đoàn công tác của thành phố Hà Nội, đoàn Nhà xuất bản Giáo dục do Tổng biên tập Phạm Vĩnh Thái dẫn đầu.

Trong không khí thành kính và tự hào, từng đoàn người nối tiếp nhau cùng bày tỏ lòng kính trọng tới vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam Aleksey Skrebliukov bồi hồi nhớ lại ngày 7/11/1965, Hồ Chủ tịch đã đích thân đến bắt tay và chúc mừng từng chuyên gia Liên Xô nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười.

Các đại biểu tại Lễ đặt hoa. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Sau lần đó, ông Skrebliukov còn vinh dự được gặp Bác thêm một lần nữa và những ấn tượng về vị Chủ tịch nước giản dị một cách vĩ đại vẫn đọng mãi trong tâm trí ông, thôi thúc ông tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp một đời vì dân vì nước của Bác.

Theo ông, Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong việc thống nhất đất nước, xây dựng đất nước thịnh vượng như ngày nay chính là nhờ luôn ghi nhớ lời dạy và cũng là nguyên tắc mà Hồ Chủ tịch đã luôn tuân thủ và yêu cầu những người lãnh đạo khác tuân thủ, đó là tinh thần phê và tự phê.

Trong lời phát biểu ghi hình gửi tới Hội thảo “Đối thoại trái tim: ngoại giao nhân dân như cơ sở cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” diễn ra ngày sau lễ đặt hoa, Thống đốc St.Petersburg Aleksandr Beglov chỉ ra rằng quan hệ giữa Việt Nam và Nga đã trải qua nhiều thử thách của thời gian và thời cuộc.

Ngày nay St.Petersburg và các địa phương của Việt Nam đang phát triển hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, giáo dục, nối dài thêm, vun đắp thêm cho tình hữu nghị đã được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng.

Chào mừng sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhắc lại rằng, St. Petersburg là nơi đầu tiên Bác Hồ đặt chân đến khi đến Liên Xô hơn 100 năm về trước. Đối với nhiều người Việt Nam khi đến nước Nga, thành phố phương Bắc này luôn là “địa chỉ Đỏ” ý nghĩa và xúc động.

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định đối ngoại nhân dân là một trong những trụ cột quan trọng của nền đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại và càng trở nên cần thiết trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động ngày nay.

Thay mặt cho thành phố kết nghĩa và vừa ký Bản ghi nhớ về hợp tác với St. Petersburg, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, thành phố thủ đô Việt Nam luôn coi những người bạn Nga, các chuyên gia và doanh nghiệp đang làm việc tại Hà Nội là một bộ phận quan trọng của thành phố, đang ngày đêm góp phần giúp thành phố phát triển. Bà cũng tin tưởng rằng những người bạn Nga đã tìm thấy ở Hà Nội ngôi nhà thứ hai của mình.

Đại diện cho hơn 80.000 người Việt Nam đang sinh sống tại nước Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng chỉ ra rằng một quan hệ hợp tác chiến lược không chỉ thành công nhờ thoả thuận chính trị hay lợi ích kinh tế.

Mối quan hệ ấy chỉ có thể phát triển trường tồn dựa trên niềm tin tưởng, sự kết nối giữa con người, trên ký ức lịch sử và sự hiểu biết lẫn nhau. Quan hệ giữa Việt Nam và Nga là ví dụ điển hình cho niềm tin cậy đó.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay, tầm quan trọng của ngoại giao nhân dân càng trở nên thiết yếu. Ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng cần hướng đến thế hệ trẻ, sao cho giá trị cốt lõi là tình hữu nghị giữa hai dân tộc được trao truyền liên tục, trở thành sức mạnh, nguồn chiến lược vô giá.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày sinh nhật Bác. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Sức mạnh đó được minh chứng ngay tại hội thảo, một người dân thành phố đã không nén được xúc động khi nghe những lời chia sẻ của Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và đã đứng dậy thốt lên rằng: Con người Việt Nam thật tình nghĩa và xứng đáng với những lời chúc tốt đẹp nhất!

Ngày nay, có lẽ không ở đâu trên thế giới hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam lại hiện diện đậm nét như tại St. Petersburg: tên Người được đặt cho quảng trường, tượng đài, bảo tàng, viện nghiên cứu, trường học.

Bằng sự đóng góp của nhiều thế hệ, đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục là động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam-Nga lên những tầm cao mới.

Nhân dịp tháng Năm ý nghĩa với nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của hai dân tộc như Ngày Chiến thắng, ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, Đại sứ đã gắn huân chương Hữu nghị, huy chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam, cho lãnh đạo Ủy ban đối ngoại St.Petesburg, Hội đồng Lập pháp thành phố vì những đóng góp nhiệt thành và hiệu quả cho tình hữu nghị anh em, cho quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nga.

Sự ghi nhận kịp thời dành cho những người bạn xứng đáng của Việt Nam thêm một lần khẳng định đường lối của Đảng và Nhà nước trân trọng và vun đắp cho nền móng vững chắc của mối quan hệ song phương phát triển thành công bất chấp mọi biến động trên thế giới./.

