Tình cảm sâu đậm của giới trẻ Nga dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một buổi lễ trang trọng và đầy xúc động đã diễn ra tại Trung tâm Văn học phương Đông ở Moskva khi đoàn đại biểu Bảo tàng Hồ Chí Minh được trao tặng một tư liệu lịch sử đặc biệt - cuốn sách "Đại hội Quốc tế Cộng sản toàn thế giới lần thứ V" xuất bản năm 1925, trong đó có in các bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc.

Điều đặc biệt là việc tặng sách tư liệu lịch sử này là tâm nguyện của một sinh viên Nga học tiếng Việt, anh Pavel Bolshkov, sinh viên Đại học Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga (MGIMO). Pavel đã tìm kiếm, mua lại và tặng sách cùng với sự ủng hộ và hỗ trợ của cô giáo Svetlana Glazunova, giảng viên tiếng Việt và là con gái của cố nhà Việt Nam học nổi tiếng Evgheni Glazunov.

Xuất phát từ nguyện vọng tìm một món quà để tặng Tổng bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm Nga vào tháng 5/2025, lúc đầu Pavel muốn tìm những cuốn sách được ký tên Hồ Chí Minh bằng tiếng Nga, song tình cờ lại thấy cuốn sách về Đại hội V xuất bản đúng 100 năm trước đây.

Cuốn sách đã không kịp đến tay lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, song nhờ Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” mà tấm lòng của nhà Việt Nam học tương lai được trân trọng chuyển cho Bảo tàng Hồ Chí Minh ở thủ đô Hà Nội.

Pavel Bolshkov giới thiệu về cuốn sách tại buổi trao tặng. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Giảng viên Svetlana Glazunova cho biết cuốn sách dày gần 1.000 trang, tập hợp các phát biểu giá trị, do Nhà xuất bản quốc gia Moskva xuất bản năm 1925, và là bản in “tốc ký” về Đại hội V, điều đó có thể có nghĩa là nội dung được in ở phiên bản ban đầu, chưa qua hoặc biên tập rất ít, phản ánh sát nhất không khí của Đại hội, nơi vấn đề của các nước thuộc địa đã được trình bày và công nhận, mở đường cho phong trào thành lập Đảng Cộng sản sau này tại các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Theo chị Glazunova, điều đó khiến cuốn sách có giá trị đặc biệt đối với công tác bảo tàng, cung cấp thêm một tư liệu quý về thời kỳ lịch sử.

Đại hội V Quốc tế Cộng sản được diễn ra tại Moskva từ ngày 17/6 đến ngày 8/7/1924. Tham dự Đại hội có 504 đại biểu của 49 Đảng Cộng sản và Đảng công nhân thay mặt cho 1.319.000 đảng viên cộng sản trên toàn thế giới và 10 tổ chức quốc tế. Nguyễn Ái Quốc đến Đại hội với tư cách là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp song đã đưa đến cho Đại hội một bản tham luận rất quan trọng về đường lối cách mạng ở các nước thuộc địa với mong muốn tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc bị áp bức của Việt Nam.

Cảm động trước tấm lòng yêu kính lãnh tụ Việt Nam ở nước Nga, Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thu Hằng cho biết các bài viết của Bác trong cuốn sách là tư liệu Bảo tàng đã có, song vị trí của nó trong một cuốn sách đồ sộ như vậy là rất giá trị, minh chứng sống động cho tầm vóc quốc tế và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào cộng sản và công nhân thế giới.

Phó Giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thu Hằng phát biểu cảm ơn những người tặng sách. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Với món quà từ nước Nga, khách đến Bảo tàng tại Hà Nội sẽ có thêm một tư liệu vô cùng quý giá, còn đối với cán bộ bảo tàng hoặc giới nghiên cứu thì cuốn sách đem đến một nét phong phú nữa về giai đoạn đầu trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại phòng trưng bày của Trung tâm Văn học phương Đông chị Glazunova còn giới thiệu đến các vị khách những tư liệu quý mà Trung tâm lưu giữ liên quan đến việc thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh, các tác phẩm của Hồ Chí Minh và viết về Hồ Chí Minh trong những ngày đầu đến với "đất nước của Lenin"./.

