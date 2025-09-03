Sáng 3/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 8.

Trao đổi tại cuộc đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 8 cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, sự hiện diện của Đoàn cùng khối quân nhân Nga tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện hai nước, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng khẳng định nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay; mong muốn đóng góp làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhấn mạnh việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng tham gia giúp Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tiếp tục là minh chứng rõ nét cho quan hệ gắn bó, tình cảm tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ tin tưởng, cùng với Đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô và Việt Nam đã hy sinh tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) và Tượng đài các chiến sỹ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Thủ đô Moskva, Tượng đài các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Hà Nội sẽ góp phần gắn kết hơn nữa tình cảm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tại đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không."

Về vấn đề Biển Đông, quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga đã được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên các lĩnh vực, như trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng hai nước; duy trì phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Việt Nam ủng hộ các hoạt động do Liên bang Nga và Lào chủ trì trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo chu kỳ 2024-2027.

Hai bên cũng thống nhất cho rằng, hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục là biểu tượng hợp tác truyền thống giữa hai Nhà nước; đồng thời nhất trí triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác có trong Kế hoạch hàng năm cũng như Chương trình hợp tác dài hạn.

Thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin thống nhất sẽ đề nghị các cơ quan của hai bên tích cực triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác quân binh chủng, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn; quân y; hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; duy trì phối hợp, tham vấn tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Bày tỏ vui mừng được quay lại đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách, Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời Bộ Quốc phòng Liên bang Nga dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ký biên bản đối thoại Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 8. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại Lễ kỷ niệm, đội Tiêu binh danh dự - đại diện cho Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, đã góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm. Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin cũng bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Tượng đài các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Nhất trí với những đánh giá của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến về tình hình thế giới và khu vực, Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin nhấn mạnh, trong suốt những năm qua, mối quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga đã tạo thành sự gắn kết bền chặt. Với nền tảng là quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự tin cậy giữa hai nước ngày càng được nâng cao, quan hệ hợp tác quốc phòng cũng ngày càng được chú trọng phát triển, trở thành trụ cột trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác giữa các quân-binh chủng; hợp tác với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga...

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin tin tưởng thành công của Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 8 sẽ góp phần xác định phương hướng để quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam-Liên bang Nga phát triển bền vững, hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Kết thúc Đối thoại, hai bên đã ký biên bản Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 8.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, vì đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga./.

