Đảng Cộng sản Italy khẳng định tính trường tồn của di sản Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), Đảng Cộng sản Italy (PC) ngày 19/5 đã đăng bài viết tưởng nhớ Ngày sinh của Người, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng của Việt Nam, là biểu tượng chống thực dân và của cuộc đấu tranh các dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc.

Bài viết đã trích dẫn lời ngợi ca của Chủ tịch Cuba Fidel Castro, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh, một cách thiên tài, đã kết hợp cuộc đấu tranh độc lập dân tộc với cuộc đấu tranh vì quyền lợi của quần chúng bị áp bức bởi tầng lớp bóc lột và phong kiến. Người đã nhận thấy rằng con đường đúng đắn chính là sự kết hợp giữa tình cảm yêu nước của các dân tộc với nhu cầu giải phóng khỏi sự bóc lột xã hội.

Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng minh được rằng một dân tộc bị áp bức có thể tự tổ chức, kháng chiến và chiến thắng trước những đế quốc lớn nhất trong thời đại của mình.

Bài viết khẳng định “di sản của Người vẫn tiếp tục cất tiếng nói của mình cho đến tận ngày hôm nay với các dân tộc đang đấu tranh vì chủ quyền, phẩm giá và công bằng xã hội.”

Bài viết kết luận: “Vinh quang thuộc về Hồ Chí Minh! Vinh quang thuộc về Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa!”./.

