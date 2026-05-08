1,3 triệu bài dự thi tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55

Sáng 8/5, Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) đã trang trọng tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi tại Hà Nội.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: "Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số."

Tại Việt Nam, Cuộc thi do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi được phát động ngày 19/12/2025 tại Hà Nội và triển khai trên phạm vi toàn quốc đến ngày 05/3/2026. Trong thời gian tổ chức, Cuộc thi đã thu hút hơn 1,3 triệu bài dự thi từ học sinh các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, một số địa phương có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Thọ, Tuyên Quang…

Chủ đề của cuộc thi năm nay phản ánh một chuyển dịch quan trọng trong tư duy toàn cầu: từ "kết nối công nghệ" sang "kết nối con người thông qua công nghệ."

Đây cũng là vấn đề gắn trực tiếp với thế hệ học sinh hiện nay - những công dân lớn lên cùng với Internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, đồng thời là lực lượng định hình các chuẩn mực kết nối trong tương lai.

Trên cơ sở đó, các bài dự thi năm nay thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận và phong phú trong tư duy của học sinh. Khái niệm "người bạn" được mở rộng từ các mối quan hệ quen thuộc như bạn bè, thầy cô, đến các chuyên gia công nghệ, nhà khoa học, cũng như các thực thể trong thế giới số như trợ lý ảo và các nhân vật văn học, hoạt hình. Cách tiếp cận này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của học sinh về khái niệm "kết nối" trong môi trường số.

Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức đã xác định cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút Triển vọng, 10 giải Khơi nguồn Ý tưởng, và 10 giải tập thể. Một số mức giải thưởng được điều chỉnh tăng so với các năm trước, nhằm ghi nhận và khuyến khích tốt hơn nỗ lực của các em học sinh.

Đồng thời, thực hiện định hướng mới trong công tác thi đua - khen thưởng, học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia sẽ được trao Bằng khen và Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Giải Nhất Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55 của Việt Nam thuộc về em Trần Chí Cường, lớp 9D, Trường Trung học Cơ sở Bình Hàn (phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng).

Bức thư gây ấn tượng với Ban Giám khảo khi kể câu chuyện giữa robot Buddy (hỗ trợ trẻ tự kỷ) và robot Jibo (chăm sóc người cao tuổi) trong bối cảnh các thành viên gia đình ngày càng bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau. Các robot dần trở thành một phần quen thuộc, và qua tương tác với con người, chúng không chỉ hỗ trợ mà còn hình thành sự "thấu cảm" với cảm xúc con người.

Từ đó, bức thư gửi gắm thông điệp: công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người, mà nhắc nhở rằng phía sau mỗi thiết bị, mỗi màn hình luôn là một con người đang cần được lắng nghe và thấu hiểu. Bài viết hiện đã được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế tại Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, điều ý nghĩa nhất của Cuộc thi Viết thư UPU không chỉ nằm ở những giải thưởng hay thành tích đạt được. Điều quý giá hơn là khả năng lan tỏa và duy trì một phong trào giàu tính nhân văn trong nhà trường, gia đình và xã hội; nơi những ý tưởng đẹp được chia sẻ, những câu chuyện đẹp được nhân lên và những suy nghĩ đẹp có thể truyền cảm hứng để thay đổi nhận thức, thay đổi hành động của cộng đồng.

"Qua mỗi mùa thi, chúng ta càng thấy rõ rằng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU không chỉ là một sân chơi rèn luyện kỹ năng viết. Đây còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ. Mỗi bức thư là một cuộc trò chuyện của tâm hồn. Mỗi lá thư là một nhịp cầu kết nối con người với con người. Và phía sau mỗi con chữ là những ước mơ đẹp, những suy nghĩ đẹp và niềm tin đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam," Thứ trưởng Long cho biết.

Với truyền thống tham gia tích cực và nhiều thành tích quốc tế trong các năm qua, Ban Tổ chức kỳ vọng bài dự thi của Việt Nam tiếp tục đạt kết quả cao, qua đó góp phần khẳng định tiếng nói của thanh thiếu niên Việt Nam tại diễn đàn quốc tế./.

