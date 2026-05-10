"Hương rừng U Minh" quảng bá nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Cực Nam Tổ quốc

Nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2026”, trong 2 ngày 9 và 10/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau), Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với Vườn Quốc gia U Minh Hạ tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2026.

Tham dự sự kiện có các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau; các sở, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các xã, phường, trường học, nhân dân thuộc vùng đệm cùng hơn 1.500 vận động viên, người dân và du khách từ các nơi về tham gia các hoạt động tại Vườn Quốc gia.

Ông Trần Công Hoằng, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng lợi thế phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nét văn hóa đặc trưng của vùng đất U Minh Hạ, gắn với nét văn hóa đặc trưng của vùng đất địa đầu Cực Nam Tổ quốc.

Điểm nhấn của sự kiện là 5 hoạt động thể thao gắn liền với đời sống vùng sông nước và rừng tràm, gồm các nội dung thi, giao lưu như chạy việt dã xuyên rừng cự ly 4.000m, đi bộ xuyên rừng 2.000m, đua xuồng ba lá, bơi đối kháng trên xuồng ba lá và thử thách đi cầu khỉ qua sông.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ thể thao, doanh nghiệp và người dân có đủ điều kiện sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

Tại khu vực trụ sở Vườn Quốc gia còn có các hoạt động như không gian ẩm thực, khu trưng bày - mua bán sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm du lịch sinh thái đặc trưng, giao lưu đờn ca tài tử.

Các hoạt động được tổ chức an toàn, chuyên nghiệp, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết nhắc đến U Minh là nhắc đến những cánh rừng tràm bạt ngàn, những dòng sông đậm phù sa, những sản vật thiên nhiên độc đáo cùng nét văn hóa hào sảng, nghĩa tình của người dân miền đất địa đầu Cực Nam Tổ quốc.

Từ mật ong rừng, cá đồng, lẩu mắm cho đến các làn điệu đờn ca tài tử…tất cả đã tạo nên một “Hương rừng” rất riêng, mộc mạc nhưng sâu đậm, chân thành mà khó quên.

Sự kiện “Hương Rừng U Minh” không chỉ là dịp để giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, quảng bá sản phẩm OCOP, sản vật địa phương mà còn là cơ hội để kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa hình ảnh quê hương Cà Mau đến bạn bè trong và ngoài nước.

Thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc của sự kiện, lãnh đạo tỉnh Cà Mau nói chung, ngành Văn hóa, Thể thao du lịch và Vườn Quốc gia U Minh Hạ nói riêng mong muốn mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm chân thực nhưng đặc sắc, độc đáo về đời sống, văn hóa và con người vùng rừng U Minh; đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ hệ sinh thái rừng tràm quý giá cho các thế hệ mai sau.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, sự kiện "Hương rừng U Minh" sẽ là "đòn bẩy" thu hút du khách. Đây cũng là cơ hội để quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Cà Mau, khẳng định vị thế thương hiệu du lịch sinh thái rừng tràm trên bản đồ du lịch Việt Nam và là điểm đến, điểm dừng của các du khách khi đến Cà Mau tham quan, trải nghiệm, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm đặc trưng của địa phương.

Tối 9/5, cũng tại khuôn viên rừng Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã tổ chức Chương trình giao lưu đờn ca tài tử đặc sắc.

Tham dự giao lưu có khoảng 100 tài tử đến từ 6 câu lạc bộ Đờn ca tài tử, cùng đông đảo người dân khu vực lâm phần. Các tiết mục biểu diễn mang đậm âm hưởng quê hương, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách; đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống đậm dấu ấn của những người khai phá, xây dựng nên vùng đất mới - người dân vùng sông nước Cà Mau./.

