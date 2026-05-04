Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ 2: Tôn vinh giá trị Thủ đô ngàn năm văn hiến

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow,” đánh dấu một trong những sự kiện văn hóa quy mô lớn của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Festival không chỉ là hoạt động tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa ngàn năm của Thăng Long-Hà Nội mà còn góp phần khẳng định vai trò của thành phố như một trung tâm sáng tạo, hội nhập và phát triển của khu vực.

Sự kiện do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, với Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì thực hiện. Festival được định hướng trở thành một thương hiệu văn hóa tiêu biểu của Hà Nội, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển văn hóa theo các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành phố trong bối cảnh mới.

Tôn vinh giá trị di sản, khẳng định vị thế Thủ đô

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ 2 được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá sâu rộng những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội, từ các công trình kiến trúc, di tích lịch sử đến những loại hình văn hóa phi vật thể độc đáo. Đây là dịp để khẳng định vị thế của Hà Nội-Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ và kết tinh bản sắc dân tộc, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo trong thời đại mới.

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ 1. (Ảnh: Vietnam+)

Thông qua Festival, các giá trị tiêu biểu của Hà Nội sẽ được giới thiệu rộng rãi tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Sự kiện tạo ra không gian giao lưu văn hóa đa dạng, nơi các địa phương, tổ chức và nghệ sĩ trong nước cũng như quốc tế có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hình thành các sản phẩm văn hóa mới, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Festival còn hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Việc xây dựng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội sẽ góp phần định vị hình ảnh thành phố như một điểm đến “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo-Hội nhập” trên bản đồ quốc tế.

Với chủ đề “Dòng chảy di sản,” Festival năm nay nhấn mạnh tính liên tục và phát triển của văn hóa Thăng Long-Hà Nội qua các thời kỳ. Các hoạt động được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới, tạo nên một không gian văn hóa sống động và hấp dẫn.

Chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp truyền thống và hiện đại

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ 1. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ 2 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 20/9/2026, với nhiều hoạt động chính và phụ trợ được tổ chức tại các địa điểm văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô như Hoàng Thành Thăng Long, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hay Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long vào ngày 11/9. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện dòng chảy lịch sử và văn hóa của Thăng Long-Hà Nội.

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật nhạc trẻ diễn ra ngày 12/9 mang đến không khí sôi động, trẻ trung, hướng tới đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Ngày 13/9, chương trình “Giao lưu nghệ thuật” sẽ quy tụ các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, tạo nên không gian giao thoa văn hóa đa sắc màu.

Một trong những hoạt động nổi bật là đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội-The Color of Hanoi” diễn ra ngày 18/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện này kết hợp giữa thời trang và văn hóa, giới thiệu những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ di sản và đời sống Thủ đô, qua đó tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội trong dòng chảy hiện đại.

Đặc biệt, chương trình trình diễn nghệ thuật “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng vào ngày 19/9 hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới lạ. Từ chất liệu gốm truyền thống, các nghệ sỹ sẽ sáng tạo nên những tiết mục kết hợp âm thanh, ánh sáng, góp phần làm sống động di sản làng nghề.

Festival sẽ khép lại bằng lễ bế mạc vào ngày 20/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Song song với các hoạt động chính, nhiều chương trình phụ trợ cũng được triển khai nhằm tăng chiều sâu trải nghiệm cho công chúng. Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, các hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm kết nối di sản sẽ diễn ra xuyên suốt thời gian Festival. Trong khi đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ tổ chức các triển lãm về tinh hoa làng nghề và trình diễn văn hóa phi vật thể kéo dài đến hết năm 2026.

Ngoài ra, vở diễn “Thăng Long Ngự Yến” dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2026 tại Hoàng Thành Thăng Long sẽ mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, tái hiện văn hóa cung đình xưa kết hợp với các yếu tố trình diễn hiện đại.

Ban tổ chức cho biết, Festival năm nay được xây dựng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao, đồng thời phát huy hiệu quả các không gian di sản và không gian sáng tạo. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức và trình diễn cũng là một điểm nhấn, góp phần nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông được chú trọng triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng, từ báo chí, truyền hình đến mạng xã hội và các kênh truyền thông quốc tế. Thông điệp của Festival được thể hiện song ngữ, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và thu hút du khách nước ngoài.

Việc tổ chức Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ 2 không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là bảo tồn, phát huy và khai thác hiệu quả các giá trị di sản. Đồng thời, sự kiện góp phần xây dựng thương hiệu Hà Nội như một trung tâm văn hóa sáng tạo, điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới.

Với quy mô lớn, nội dung phong phú và cách tiếp cận hiện đại, Festival Thăng Long-Hà Nội 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến trong dòng chảy hội nhập và phát triển./.

Festival Thăng Long-Hà Nội: Thu hút đầu tư phát triển dựa trên nền tảng văn hóa Trong thời đại mới, di sản đóng vai trò là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, định hình bản sắc dân tộc và là nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội thông qua du lịch và sáng tạo.