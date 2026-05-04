Nghệ sỹ Lưu Hồng Quang 'đối thoại' với soạn giả Liszt bằng thanh âm lãng mạn

Ngày 8/5 tới đây, nghệ sỹ Lưu Hồng Quang sẽ có một buổi biểu diễn độc tấu piano mang tên “Thanh âm vượt tầng” (Transcendental) giới thiệu 12 tuyệt phẩm của nhà soạn nhạc Franz Liszt.

Là một trong những nhân vật trung tâm của âm nhạc lãng mạn, cùng với các tên tuổi như Frédéric Chopin hay Richard Wagner, âm nhạc của Franz Liszt thể hiện sự hòa quyện giữa thi ca, văn chương và âm thanh thành một ngôn ngữ biểu đạt thống nhất.

Với 12 bản nhạc, từ phần mở đầu rực rỡ đến cơn bão tuyết xoáy trong tác phẩm kết thúc, người nghe được dẫn dắt qua một bức tranh âm nhạc rộng lớn: Bình yên của cảnh quan đồng quê, ánh sáng huyền ảo của những hiện tượng siêu nhiên, cuộc chiến anh hùng của các nhân vật huyền thoại, nỗi hoài niệm của ký ức xưa cũ và sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên.

Với niềm yêu thích âm nhạc cổ điển, nhà văn-nhà phê bình âm nhạc Trần Thị Trường rất mong chờ đêm diễn của nghệ sỹ Lưu Hồng Quang để lắng nghe cách mà nghệ sỹ Việt “đối thoại” với thiên tài âm nhạc lãng mạn.

Bà cho rằng 12 tác phẩm của Liszt yêu cầu không chỉ là chơi đúng, mà là kiến tạo một không gian thẩm mỹ nơi âm thanh có chiều sâu, có kiến trúc, và có cả “tính siêu nghiệm” rất Liszt.

Nghệ sỹ Lưu Hồng Quang được giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá cao về kỹ thuật biểu diễn điêu luyện và phong cách trình diễn ấn tượng, giàu cảm xúc.

Theo nhà phê bình âm nhạc Trần Thị Trường, Liszt không đơn thuần là nhà soạn nhạc, ông là một hiện tượng biểu diễn. Vì vậy, bất cứ nghệ sỹ nào tiếp cận Liszt đều phải giải quyết mâu thuẫn nền tảng giữa “trình diễn” và “tư tưởng.” Nếu nghiêng quá về kỹ thuật, Liszt dễ bị biến thành một chuỗi pháo hoa âm thanh; nếu nghiêng về nội tâm, lại có nguy cơ đánh mất sức hút sân khấu vốn là bản chất của ông.

“Với kinh nghiệm của Lưu Hồng Quang, tôi dự đoán rằng anh sẽ chọn một điểm cân bằng: Kỹ thuật không phải để phô diễn, mà để mở ra chiều kích biểu cảm. Liszt của Lưu Hồng Quang có khả năng sẽ không mang màu sắc ‘lãng mạn cực đoan’ kiểu truyền thống châu Âu, mà nghiêng về một Liszt được ‘lọc’ qua tư duy hiện đại – rõ ràng về cấu trúc, tiết chế về biểu cảm bề mặt, nhưng vẫn giữ được năng lượng nội tại,” nhà phê bình âm nhạc Trần Thị Trường nhận định.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

Vào 15h ngày 16/5, người yêu nhạc thính phòng có thể tham dự buổi trò chuyện “Âm nhạc thay đổi cuộc sống” cùng nghệ sỹ piano Lưu Hồng Quang và Lưu Đức Anh tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, 275 Âu Cơ, Hà Nội./.

Nghệ sỹ piano hàng đầu thế giới Kevin Kenner biểu diễn tại Việt Nam Nghệ sỹ Kevin Kenner - quán quân Cuộc thi Piano Chopin quốc tế - sẽ cùng nghệ sỹ Nguyễn Việt Trung biểu diễn trong chương trình “In Gratitude” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 tới.

Nghệ sỹ Lưu Hồng Quang từng học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Quốc tế Australia. Năm 2015-2016, anh theo học bậc cao học biểu diễn Piano với Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Thái Sơn tại Nhạc viện Montreal, Canada. Trong sự nghiệp biểu diễn của mình, anh có cơ hội biểu diễn cùng những dàn nhạc lớn của Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Anh cũng vinh dự giành nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi piano quốc tế và những giải thưởng, Bằng khen, Huân chương cao quý của Nhà nước Việt Nam. Hiện nay Lưu Hồng Quang đang giảng dạy tại Học viện âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật Australia (Academy of Music and Performing Arts).