Kỷ niệm ngày thống nhất, đọc bộ sách về những người lính phi công quả cảm

Giữa bầu trời rực lửa những ngày cuối năm 1972, chuyến bay cuối cùng của chiến sỹ Vũ Xuân Thiều đã đi vào lịch sử, để lại một biểu tượng bất tử về lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2026), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả ấn phẩm: “Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử” của Đại tá Nguyễn Công Huy.

Cuốn sách tái hiện lại cuộc đời của Anh hùng Liệt sỹ Vũ Xuân Thiều – người phi công gắn với chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972, từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc trên giấy thuở ấu thơ, đến một chàng trai Hà Thành mang ước mơ chinh phục bầu trời từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, không nản lòng khi trượt khám tuyển, kiên trì rèn luyện từng ngày để được làm phi công.

Hình ảnh Vũ Xuân Thiều hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ của tuổi trẻ sống với lý tưởng, đam mê và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Bộ sách gồm 3 cuốn, giới thiệu những câu chuyện lịch sử về Không quân Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là cuốn sách mới nhất trong bộ 3 cuốn sách “Người lính phi công kể chuyện” của Đại tá Nguyễn Công Huy.

Nếu như cuốn “Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử” là câu chuyện về Anh hùng Vũ Xuân Thiều, thì cuốn “19 Ace của Việt Nam” mở rộng bức tranh về những phi công huyền thoại trên máy bay MiG như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát… Thông qua các chân dung và chiến công của 19 phi công đạt đẳng cấp Ace (cấp độ bắn rơi năm máy bay trở lên) trong kháng chiến chống Mỹ, cuốn sách đã góp phần tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quả cảm của các chiến sỹ không quân Việt Nam. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về những trận không chiến khốc liệt, đồng thời nhắc nhớ sự hy sinh anh dũng, thầm lặng của những người lính đã chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Trong cuốn “Người lính phi công kể chuyện,” Đại tá Nguyễn Công Huy đã kể lại về đời lính của mình: Từ ngày rời mái trường, làng quê để nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, rồi trở về trong những năm tháng miền Bắc luôn vang tiếng còi báo động. Tác phẩm giúp người đọc hình dung rõ hơn về đời sống người lính bay, đặc thù của chiến trường trên không và những phút giây trực chiến, xuất kích căng thẳng trong năm 1972.

Là cựu phi công tiêm kích MiG-21, Đại tá Nguyễn Công Huy kể lịch sử bằng ký ức của người từng trực tiếp sống trong không gian chiến đấu ấy. Những trang viết của ông vừa có giá trị tư liệu, vừa mang tình cảm sâu nặng dành cho đồng đội và các thế hệ phi công Việt Nam./.

