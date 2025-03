"Ký ức để lại" tri ân chiến công của lực lượng an ninh trong kháng chiến

Ngày 16/3, nghệ sỹ Tuyết Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam cho biết, chị và êkíp đang “chạy nước rút” để thực hiện chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại” - tri ân những chiến công, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến.

Chương trình sẽ diễn ngày 12/4, tại Quảng trường Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ tỉnh Tây Ninh; truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên các kênh TNTV, ANTV.

“Ký ức để lại” là chương trình nghệ thuật do Đảng ủy Công an Trung ương (Bộ Công an) phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) thực hiện, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025); 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Đây là chương trình nghệ thuật chính luận đầu tiên của Cục Công tác chính trị-Bộ Công an, được đầu tư dàn dựng công phu theo hình thức sân khấu bán thực cảnh, có sự kết hợp giữa hình thức nghệ thuật chính luận sử thi với sân khấu ngoài trời.

Chương trình hội tụ nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc, vũ kịch, cùng công nghệ trình diễn hiện đại... nhằm tô đậm chiến công, hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thạc sỹ, biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh viết kịch bản và làm tổng đạo diễn chương trình. Với thời lượng khoảng 90 phút, “Ký ức để lại” tái hiện không gian nghệ thuật được kết nối bởi 3 chương, 6 cảnh. Trong đó, chương I có chủ đề “Xuân Cầu ký ức đỏ,” gồm 2 cảnh: “Bên dòng Nghĩa Trụ” và “Xuân Cầu, ngày...tháng...năm...”

Chương II mang tên “Đường Trường Sơn huyền thoại,” gồm 2 cảnh “Chia lửa với miền Nam” và “Bão nổi Trường Sơn.” Chương III có chủ đề "Đất lửa Tây Ninh", gồm 2 cảnh “Junction City - Cuộc đối đầu giữa ta và địch” và “Vinh quang trên vai người anh hùng.”

Chương trình góp phần làm nổi bật thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tá Tô Quyền cùng những tấm gương anh dũng, kiên trung của các nhà cách mạng tiền bối tại Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Qua đó, góp phần thể hiện đỉnh cao chiến tranh nhân dân của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, dệt nên những trang sử vàng với ký ức không bao giờ quên trên mảnh đất Tây Ninh và chiến trường Nam Bộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, là thiên anh hùng ca trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trong thắng lợi vĩ đại đó, có sự đóng góp to lớn của lực lượng an ninh miền Nam nói chung, lực lượng an ninh tỉnh Tây Ninh nói riêng và sự chi viện của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân miền Bắc.

Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết, để có thể tái hiện chân thực, sống động không gian lịch sử xuyên qua hai cuộc kháng chiến, trải dài từ Bắc tới Nam với nhiều dấu mốc trọng đại, chị đã dày công nghiên cứu tư liệu, đi thực địa tìm hiểu, phỏng vấn, chắp nối lại những mảnh ký ức của nhiều nhà cách mạng tiền bối...

Với “Ký ức để lại,” chị muốn bắc cây cầu kết nối lịch sử với khán giả trẻ, khắc sâu thêm niềm tự hào về hành trình lịch sử của dân tộc, tinh thần anh dũng, quật cường của thế hệ cha ông đi trước, khẳng định sức sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay với lòng biết ơn và tri ân sâu sắc.

Chương trình có sự tham gia của khoảng 500 diễn viên chuyên nghiệp, 120 chiến sỹ Công an Tây Ninh, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài. Chương trình còn có sự góp mặt của những gương mặt nghệ sỹ được nhiều khán giả yêu mến như Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Tâm, Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Kỷ, các ca sỹ Trọng Tấn, Anh Thơ, Đào Mác, Khánh Ngọc, Khắc Tiệp... hứa hẹn mang đến cho công chúng một chương trình nghệ thuật đặc sắc./.

