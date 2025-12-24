Thành phố Đà Nẵng lộng lẫy sắc màu, rộn ràng không khí Giáng sinh

Tối 24/12, không khí Giáng sinh lan tỏa khắp các tuyến phố, khu dân cư và điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ trung tâm thành phố, sắc đỏ, xanh, trắng của đèn trang trí, cây thông, hang đá tạo nên một mùa lễ hội ấm áp, an lành và giàu tính nhân văn.

Tại các tuyến đường chính ở Đà Nẵng như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, những mô hình trang trí Giáng sinh được các cửa hàng, khách sạn, trung tâm thương mại đầu tư công phu, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Nhiều không gian công cộng được trang hoàng với ánh đèn lung linh, nhạc Giáng sinh vang lên rộn rã, góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị về đêm.

Chia sẻ cảm nhận khi đón Giáng sinh tại Đà Nẵng, chị Maria Gonzalez (du khách đến từ Tây Ban Nha) cho biết: "Tôi rất ấn tượng với không khí Giáng sinh vừa sôi động, vừa yên bình của thành phố. Dù không quá lạnh như ở châu Âu nhưng cách người dân trang trí đường phố, quán xá và sự thân thiện trong giao tiếp đã mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu."

Tại các nhà thờ lớn trên địa bàn như Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng, Nhà thờ Con Gà, công tác chuẩn bị cho đêm lễ được triển khai chu đáo từ nhiều ngày trước. Không gian hang đá, ánh sáng, tiểu cảnh Giáng sinh được đầu tư công phu, thu hút nhiều du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh, cầu nguyện.

Cùng với không khí lễ hội, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố cũng sôi động hơn. Nhiều cửa hàng thời trang, quán cà phê, nhà hàng thiết kế không gian theo chủ đề Giáng sinh, triển khai các chương trình ưu đãi, thu hút khách hàng, nhất là giới trẻ. Các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí tổ chức sự kiện âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho người dân và du khách trong dịp cuối năm.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà (chủ một cửa hàng ở đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng), dịp Giáng sinh là thời điểm lượng khách tăng rõ rệt, nhất là vào buổi tối. Do đó, việc trang trí không gian theo chủ đề Giáng sinh không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp kết nối khách hàng, mang lại cảm giác thư giãn, ấm áp, qua đó hoạt động kinh doanh cũng khởi sắc hơn so với những tháng trước.

Để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong dịp lễ, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người, nhất là xung quanh các nhà thờ, trung tâm thương mại và tuyến đường chính. Công tác phòng cháy, chữa cháy, y tế cũng được chú trọng, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cho người dân đón Giáng sinh an toàn, vui tươi.

Anh Lê Văn Tuấn (người dân thành phố Đà Nẵng) cho biết Giáng sinh những năm gần đây ở Đà Nẵng ngày càng rộn ràng và trật tự, văn minh. Đây là dịp để gia đình, bạn bè sum họp, cùng nhau tận hưởng không khí lễ hội và cảm nhận nhịp sống năng động của thành phố đáng sống.

Không khí Giáng sinh tại Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở những ánh đèn rực rỡ hay hoạt động vui chơi, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần gắn kết cộng đồng, sẻ chia và hướng đến những giá trị nhân văn.

Vào thời khắc Giáng sinh, thành phố bên sông Hàn như được "khoác" lên mình tấm áo mới, lộng lẫy nhiều sắc màu, tạo nền tảng tinh thần tích cực để người dân cùng hướng tới một năm mới bình an, phát triển và nghĩa tình./.

