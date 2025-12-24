Xã hội

Đà Nẵng: Khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”

Đây là sự kiện có ý nghĩa đối với người dân, là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền TP. Đà Nẵng đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Anh Dũng
Chiến sỹ công an hỗ trợ người dân xây dựng, sửa nhà sau bão lũ nỗ lực sớm hoàn thành những căn nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung”. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)
Ngày 24/12, tại xã miền núi Avương, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình anh Alăng Đích, ở thôn A Tếêp.

Căn nhà của gia đình anh Alăng Đích được xây dựng theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng). Với kết cấu kiên cố, công trình đảm bảo an toàn, bền vững, phù hợp với địa hình vùng cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với gia đình anh Alăng Đích, mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền thành phố Đà Nẵng đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ, quá trình thi công gặp rất nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt và thời tiết mưa lạnh kéo dài.

Tuy nhiên, với tinh thần “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm,) các cán bộ, chiến sỹ đã không quản ngại gian khổ, bám trụ địa bàn, làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Dịp này, Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới do lực lượng Công an trực tiếp thi công./.

