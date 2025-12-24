Khởi tố 5 đối tượng 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng

Ngày 24/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến các tội danh “đưa hối lộ,” “môi giới hối lộ,” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Năm đối tượng gồm: Đàm Hồng Hùng (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) về tội "đưa hối lộ"; Nguyễn Tá Hiến (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), Lưu Trần Hiến (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (trú tại thành phố Đà Nẵng), cùng về tội "môi giới hối lộ"; Trần Thế Anh (trú tại thành phố Đà Nẵng) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã cùng nhau cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” cho một đối tượng bị khởi tố trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang thụ lý, tuy nhiên đã bị Trần Thế Anh lợi dụng, đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều mối quan hệ có thể “can thiệp,” “tác động” Cơ quan điều tra giải quyết vụ án theo hướng có lợi cho bị can để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Với quyết tâm không để các đối tượng trục lợi, làm xấu hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế lập chuyên án đấu tranh, sử dụng khéo léo, linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh.

Ngày 23/12/2025, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt giữ các đối tượng cùng số tang vật trên, thu giữ đầy đủ tài liệu, tang vật, chứng minh cho hành vi vi phạm của các đối tượng.

Trước các bằng chứng thuyết phục do lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố thu thập được, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan./.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma,” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.