Vụ Tập đoàn Thuận An: Bị cáo Nguyễn Duy Hưng được giảm án

Sáng 24/12, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị, địa phương.

Tòa án nhận định trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ) (gồm Gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long-Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải), Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải (cũ) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Nguyễn Duy Hưng chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này. Bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các Ban Quản lý dự án, ủy ban nhân dân một số tỉnh có liên quan để được trúng thầu; chỉ đạo những cán bộ, nhân viên khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm trong đấu thầu.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đánh giá, các bị cáo có kháng án đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn của mỗi người. Một số bị cáo cũng có thêm tình tiết mới để làm căn cứ xét kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng nộp khắc phục hậu quả thêm 47 tỷ đồng, Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) nộp lại thêm 500 triệu đồng. Từ đó, hậu quả vụ án của vụ án được khắc phục toàn bộ.

Từ đó, Tòa phúc thẩm tuyên phạt cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng 7 năm tù 6 tháng. Trước đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng."

Cùng tội này, Tòa phúc thẩm tuyên Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 5 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) 3 năm tù (án sơ thẩm 4 năm tù).

Một số bị cáo được Tòa phúc thẩm cho hưởng án treo, gồm Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch Công ty 168 Việt Nam), Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội), Lê Văn Măng (cựu cán bộ Ban quản lý dự án Hà Nội) và Trịnh Văn Thanh (cựu Phó phòng, Ban quản lý dự án Hà Nội)...

Tòa phúc thẩm cũng giảm án cho những bị cáo không có đơn kháng cáo, bị cáo có đơn nhưng đã rút kháng cáo, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ).

Tòa tuyên bị cáo Phạm Thái Hà 4 năm 9 tháng (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi." Còn bị cáo Lê Ô Pích 2 năm 3 tháng (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Về căn cứ giảm án cho bị cáo Phạm Thái Hà và một số người không có kháng cáo hoặc đã rút kháng cáo, Tòa phúc thẩm đánh giá họ có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời lượng hình trong vụ án đã được khắc phục triệt để thiệt hại./.

