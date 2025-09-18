Chi tiết bản án đối với 29 bị cáo trong vụ án tại Tập đoàn Thuận An

Chiều 18/9, trong phiên tuyên án 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo: Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; tuyên phạt bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ: 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

27 bị cáo bị Tòa tuyên phạt về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nhóm 5 bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An là: Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù; Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc bị tuyên phạt 4 năm tù; Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam bị tuyên phạt 3 năm tù; Lê Thị Hoàng Hạnh, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Nhóm 5 bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ, gồm: Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc bị tuyên phạt 6 năm tù; Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng năm tù; Hoàng Thế Du, cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2 bị tuyên phạt 36 tháng; Nguyễn Văn Toán, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật-Tổng hợp và Nguyễn Đức Tuấn, cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2 cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Nhóm 3 bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Tuyên Quang (cũ), gồm: Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù; Lưu Xuân Hiếu, cựu Phó trưởng phòng điều hành dự án nước ngoài, cựu Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án 2 và Phạm Quang Giang, cán bộ Phòng Tài chính-Kế toán cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Nhóm 6 bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Hà Nội, gồm: Phạm Hoàng Tuấn , cựu Giám đốc Ban bị tuyên phạm 4 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Duân, cựu Phó Giám đốc bị tuyên phạt 4 năm tù; Đỗ Đình Phan, cựu Phó Giám đốc bị tuyên phạt 3 năm tù.

Các bị cáo: Nguyễn Chí Cường, cựu Giám đốc Ban, Trịnh Văn Thanh, cựu Phó trưởng phòng Quản lý thực hiện dự án 2 - trước là Phòng Giám sát 2 và Lê Văn Măng, cựu cán bộ phòng Quản lý thực hiện dự án 2 - trước là Phòng Giám sát 2 cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An, nhận mức án 10 năm 6 tháng tù. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhóm 4 bị cáo thuộc Cục Đường bộ Việt Nam-Bộ Giao thông Vận tải (cũ), gồm: Nguyễn Quang Huy, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 bị tuyên phạt 4 năm tù; Vũ Hải Tùng, cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ bị tuyên phạt 3 năm tù; Võ Tá Thanh, cựu Phó Trưởng phòng, Phòng Dự án 3, Ban Quản lý dự án 4 và Vương Đình Kiều, cựu cán bộ Ban Quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng; nguyên Trưởng phòng Kinh tế-Kế hoạch Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.Hai bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh, gồm: Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban bị tuyên phạt 4 năm tù; Cao Ngọc Phúc, cựu Phó Trưởng ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai bị cáo là lãnh đạo doanh nghiệp tư vấn: Bùi Đình Tuân, cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo - nay là Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại PHD và Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình Giao thông (A-ETC) cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Hành vi của Hưng là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án và gói thầu thi công thực hiện sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm ảnh hưởng niềm tin nhân dân, gây bức xúc dư luận. Do đó, Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án.

Tiếp theo là trách nhiệm của Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, là người đồng phạm tích cực với Nguyễn Duy Hưng, trực tiếp thực hiện các công việc do bị cáo Hưng giao như tiếp xúc, đưa tiền cho lãnh đạo các Ban Quản lý dự án, chỉ đạo những các bộ, nhân viên khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu.

Các bị cáo khác tại Tập đoàn Thuận An như Nguyễn Khắc Mẫn, Nguyễn Ngọc Hòa, Hoàng Thị Lê Hạnh, là những người đồng phạm, nhưng có vai trò, mức độ tham gia thấp hơn, thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Duy Hưng và Trần Anh Quang.

Tòa cấp sơ thẩm cũng nhắc đến trách nhiệm của các bị cáo là lãnh đạo các Ban Quản lý dự án địa phương và Bộ Giao thông Vận tải như Nguyễn Văn Thạo, Đàm Văn Cường (Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ).

Trần Viết Cương (Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang cũ), Phạm Hoàng Tuấn, Phạm Văn Duân (Ban Quản lý dự án thành phố Hà Nội), Phạm Thanh Bình (Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Quang Huy, Vũ Hải Tùng (Cục Đường bộ Việt Nam) tiếp nhận đề nghị của các bị cáo tại Tập đoàn Thuận An, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh của Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và nhận tiền của bên tham gia đấu thầu...

Bị cáo Lê Ô Pích bị Tòa xác định với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ, sau khi tiếp nhận chủ trương của Lãnh đạo cấp trên và được Nguyễn Văn Thạo báo cáo Lê Ô Pích đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu Dự án cầu Đồng Việt.

Từ đó, Nguyễn Văn Thạo đã cùng với cấp dưới thông đồng, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tiêu chí để Liên danh nhà thầu trùng, thi công gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật.

Hành vi của Lê Ô Pích đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng tại Gói thầu số 07, Dự án Cầu Đồng Việt; hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Phạm Thái Hà, Tòa nhận định bị cáo đã tác động đến lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Từ đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũ và Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật.

Hành vi của Phạm Thái Hà là đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng tại Gói thầu số 07, Dự án Cầu Đồng Việt.

Do đó, Tòa xác định có đủ cơ sở kết luận bị cáo Phạm Thái Hà phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"./.

