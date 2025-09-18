Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù

Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An về các tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.”

Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị phạt 10 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 222, khoản 3-Bộ luật Hình sự).

Bị cáo Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ) bị phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3-Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) bị Tòa tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” theo quy định tại Điều 358, khoản 4-Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh nêu trên.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trách nhiệm cao nhất trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Duy Hưng, bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương để tác động, can thiệp vào hoạt động đấu thầu; dùng tiền để tác động các cán bộ, công chức tại các Ban Quản lý dự án, Ủy ban Nhân dân một số tỉnh có liên quan để được trúng thầu; chỉ đạo những cán bộ, nhân viên khác trong Tập đoàn Thuận An thực hiện các hành vi vi phạm trong đấu thầu.

Hội đồng xét xử nêu rõ, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải cũ (gồm Gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long-Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải), Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Tiếp đó, Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các công ty do Tập đoàn tìm, mời hoặc công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An, tạo điều kiện cho Tập đoàn và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại các dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp./.

Vụ Tập đoàn Thuận An: Phân hóa trách nhiệm bị cáo để có mức án đề nghị phù hợp Kiểm sát viên nhấn mạnh đây là vụ án điển hình của vi phạm về đấu thầu, do đó Viện Kiểm sát phân tích kỹ mức độ hành vi của các bị cáo để phân hóa trách nhiệm cụ thể, đưa ra mức án đề nghị phù hợp.