Vụ Tập đoàn Thuận An: Hành vi của Nguyễn Duy Hưng dẫn đến một loạt sai phạm

Sáng 10/9, trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng mức án từ 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 222, khoản 3 - Bộ luật Hình sự). Đây là mức án đề nghị cao nhất trong các bị cáo tại vụ án này.

Nhóm 26 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù, cũng về tội danh trên.

Trong đó, 4 bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An gồm: Trần Anh Quang (sinh năm 1985, cựu Tổng Giám đốc) bị đề nghị từ 6-7 năm tù, Nguyễn Khắc Mẫn (sinh năm 1983, cựu Phó Tổng Giám đốc) 5-6 năm tù, Nguyễn Ngọc Hòa (sinh năm 1973, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam) 3-4 năm tù, Hoàng Thị Lê Hạnh (sinh năm 1980, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

5 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang (cũ) gồm: Nguyễn Văn Thạo (sinh năm 1967, cựu Giám đốc) bị đề nghị từ 6-7 năm tù, Đàm Văn Cường (sinh năm 1964, cựu Phó Giám đốc) từ 4-5 năm tù, Hoàng Thế Du (sinh năm 1963, cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2) từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Nguyễn Văn Toán (sinh năm 1984, Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp) và Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1987, cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2) cùng bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

3 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang (cũ), gồm: Trần Viết Cương (sinh năm 1978, cựu Giám đốc) 5-6 năm tù; Lưu Xuân Hiếu (sinh năm 1981, Phó trưởng phòng điều hành dự án nước ngoài, cựu Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án 2) và Phạm Quang Giang (sinh năm 1976, Cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán) chung mức đề nghị từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

6 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Hà Nội, gồm: Phạm Hoàng Tuấn (sinh năm 1961, cựu Giám đốc), Phạm Văn Duân (sinh năm 1970, cựu Phó Giám đốc) cùng mức từ 4-5 năm tù; Đỗ Đình Phan (sinh năm 1979, cựu Phó Giám đốc) 3-4 năm tù; Nguyễn Chí Cường (sinh năm 1975, cựu Giám đốc), Trịnh Văn Thanh (sinh năm 1983, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2), Lê Văn Măng (sinh năm 1984, cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2) cùng mức đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù.

4 bị cáo thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, gồm: Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1978, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4) 4-5 năm tù, Vũ Hải Tùng (sinh năm 1975, cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ) 3-4 năm tù; Võ Tá Thanh (sinh năm 1976, Phó trưởng phòng Phòng Dự án 3, Ban Quản lý Dự án 4), Vương Đình Kiều (sinh năm 1977, cán bộ Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Xây dựng; Nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án 4) cùng mức đề nghị từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sáng 10/9. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

2 bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh, gồm: Phạm Thanh Bình (sinh năm 1976, cựu Giám đốc) 4-5 năm tù, Cao Ngọc Phúc (sinh năm 1981, cựu Phó trưởng ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A) 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

2 bị cáo Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình Giao thông (A-ETC), Bùi Thanh Tuân (sinh năm 1980, cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo - nay là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thương mại PHD) cùng mức đề nghị từ 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Ô Pích (sinh năm 1980, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 3-4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Thái Hà (sinh năm 1976, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” theo quy định tại Điều 358, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát nêu rõ, Nguyễn Duy Hưng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Hành vi của Hưng là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án và gói thầu thi công thực hiện sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm ảnh hưởng niềm tin nhân dân, gây bức xúc dư luận. Do đó, Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Duy Hưng, bị cáo Trần Anh Quang đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên cấp dưới cùng thực hiện hành vi thông đồng, móc ngoặc với Chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chuyên gia chấm thầu đối với các gói thầu tại 5 dự án, giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia, trúng thầu, thi công các gói thầu này trái quy định của pháp luật. Quang cũng trực tiếp chi tiền % cơ chế, tiền cám ơn cho các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Do vậy, Viện Kiểm sát xác định bị cáo Trần Anh Quang là người thực hành tích cực, giúp cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng tham gia, trúng thầu, thi công các gói thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, bị cáo Quang phải chịu trách nhiệm hình sự sau bị cáo Hưng.

Bị cáo Lê Ô Pích, với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, sau khi tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu Dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, Nguyễn Văn Thạo đã cùng với cấp dưới thông đồng, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tiêu chí để Liên danh nhà thầu trúng, thi công gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật.

Hành vi của Lê Ô Pích bị xác định là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng tại Gói thầu số 07, Dự án Cầu Đồng Việt; hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) đã tác động đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Từ đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và Ban Quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật. Đại diện Viện Kiểm sát kết luận, hành vi của Phạm Thái Hà đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng tại Gói thầu số 07, Dự án Cầu Đồng Việt.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội và đề nghị mức án, các bị cáo và luật sư bào chữa đã tham gia tranh luận, đưa ra các quan điểm, luận cứ nhằm làm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội cho các bị cáo./.

