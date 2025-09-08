Vụ Thuận An: Nhóm bị cáo cựu lãnh đạo thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ

Chiều 8/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi.

Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố.

Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà thừa nhận sai phạm như cáo buộc và trình bày quá trình bị tạm giam bị cáo rất hối hận và suy nghĩ rất nhiều.

Bị cáo Hà thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền của bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) với tổng số 750 triệu đồng, nhưng bị cáo nghĩ đó chỉ là tiền cá nhân của bị cáo Hưng đưa cho.

Khi được mời đến làm việc tại cơ quan điều tra, bị cáo Hà mới nhận thức được đó là tiền sai phạm và đã nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra trước khi bị khởi tố bị can.

Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, khai báo trước Tòa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bị cáo Phạm Thái Hà mong Hội đồng xét xử xem xét tình tiết nghề nghiệp của bị cáo là trợ lý lãnh đạo, là nghề nghiệp rất rủi ro và không có ý kiến gì khác về nội dung vụ án.

Theo cáo trạng, do có quan hệ thân thiết và được Nguyễn Duy Hưng nhờ nên Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An và tác động đến lãnh đạo tỉnh Bắc Giang khi đó, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Từ việc giới thiệu, tác động này đã dẫn đến việc một số cá nhân tại Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang (cũ), đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty A-ETC) và các cá nhân liên quan thuộc Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt trái quy định.

Việc này đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 96 tỷ đồng. Qua đó, bị cáo Phạm Thái Hà được bị cáo Nguyễn Duy Hưng nhiều lần đưa tổng số tiền là 750 triệu đồng để cảm ơn.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trước đó, trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Lê Ô Pích (cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũ) trình bày: Từ tháng 9/2020-9/2024, bị cáo là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản nông nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Tại một phiên họp Ban Thường vụ tỉnh Bắc Giang (cũ), cựu Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái đã giới thiệu Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực thi công các công trình giao thông trọng điểm toàn quốc, rất có năng lực.

Dưới sự chỉ đạo của ông Thái, bị cáo đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, tập trung chuẩn bị công tác đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Sau đó, bị cáo Pích chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo tập trung thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định, chịu trách nhiệm với pháp luật.

Nếu Tập đoàn Thuận An đáp ứng năng lực thì xem xét chấm thầu, cho triển khai thực hiện dự án.

Bị cáo Lê Ô Pích thừa nhận sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp Tết năm 2022, Nguyễn Duy Hưng đã đến cảm ơn bị cáo Pích 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện gói thầu, bị cáo Pích khai có 4 lần Thạo gặp và đưa tổng số 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Pích cho rằng đây là tiền hoa hồng trong thực hiện dự án, doanh nghiệp cảm ơn bị cáo.

Về số tiền đã nhận, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết đã cất giữ và chưa tiêu xài. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Pích đã nộp lại 4 tỷ đồng./.

Vụ án Thuận An: Thiệt hại 120 tỷ đồng, các bị cáo đã nộp bồi thường hơn 116 tỷ đồng Trong vụ án đấu thầu tại Tập đoàn Thuận An, cơ quan tố tụng xác định thiệt hại hơn 120 tỷ đồng. Trước phiên tòa sơ thẩm ngày 8/9, các bị cáo đã nộp bồi thường, khắc phục hậu quả hơn 116 tỷ đồng.