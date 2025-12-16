Du lịch

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Thanh Phong
Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ngày 16/12, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết, kết luận thanh tra số 82/KL-TTTP ngày 27/11/2025 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và cơ sở mua sắm, phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố đã phát hiện một số vi phạm.

Theo đó, công tác thanh tra được triển khai theo Quyết định số 140/QĐ-TTTP ngày 20/8/2025, tập trung kiểm tra các hoạt động phục vụ khách du lịch Hàn Quốc. Từ ngày 19/9 đến 10/10/2025 đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 8 tổ chức, gồm 6 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và 2 cơ sở mua sắm, phục vụ khách du lịch.

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp sau đó đã rà soát, lập hóa đơn tổng giá trị hơn 6 tỉ đồng, phần còn lại hơn 1,4 tỉ đồng chưa thực hiện đối chiếu và lập hóa đơn. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với doanh nghiệp này với tổng số tiền phạt hơn 215 triệu đồng và doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt.

Công ty trách nhiệm hữu hạn DANANG GUIDE MAN bị xác định vi phạm liên quan chế độ báo cáo thống kê và việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt 64 triệu đồng.

Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Du lịch Âu Lạc tại Đà Nẵng bị nêu hành vi sử dụng 2 lao động nước ngoài làm việc không đúng nội dung ghi trên giấy phép lao động có thời hạn. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt với mức 30 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động lữ hành quốc tế và các cơ sở mua sắm, dịch vụ liên quan; đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành quy định về du lịch, thuế, lao động, nhất là việc sử dụng lao động nước ngoài./.

(Vietnam+)
#Vi phạm hoạt động kinh doanh du lịch #Thanh tra và xử phạt du lịch Đà Nẵng #Vi phạm về thuế và hóa đơn #Quản lý lao động nước ngoài trong du lịch #Kiểm tra và giám sát ngành du lịch #Vi phạm hợp đồng lao động trong dịch vụ du lịch #Quy định pháp luật về lữ hành quốc tế #Chấn chỉnh hoạt động mua sắm và dịch vụ khách du lịch #Xử lý vi phạm hành chính trong du lịch TP. Đà Nẵng Quảng Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.

Sân bay chuẩn 5 sao, top 10 thế giới tại Bắc Ninh

Quốc hội ngày 11/12 thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), hướng tới mô hình sân bay chuẩn 5 sao.