Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Ngày 16/12, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết, kết luận thanh tra số 82/KL-TTTP ngày 27/11/2025 về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và cơ sở mua sắm, phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố đã phát hiện một số vi phạm.

Theo đó, công tác thanh tra được triển khai theo Quyết định số 140/QĐ-TTTP ngày 20/8/2025, tập trung kiểm tra các hoạt động phục vụ khách du lịch Hàn Quốc. Từ ngày 19/9 đến 10/10/2025 đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 8 tổ chức, gồm 6 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và 2 cơ sở mua sắm, phục vụ khách du lịch.

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Doanh nghiệp sau đó đã rà soát, lập hóa đơn tổng giá trị hơn 6 tỉ đồng, phần còn lại hơn 1,4 tỉ đồng chưa thực hiện đối chiếu và lập hóa đơn. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với doanh nghiệp này với tổng số tiền phạt hơn 215 triệu đồng và doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt.

Công ty trách nhiệm hữu hạn DANANG GUIDE MAN bị xác định vi phạm liên quan chế độ báo cáo thống kê và việc ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt 64 triệu đồng.

Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Du lịch Âu Lạc tại Đà Nẵng bị nêu hành vi sử dụng 2 lao động nước ngoài làm việc không đúng nội dung ghi trên giấy phép lao động có thời hạn. Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt với mức 30 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động lữ hành quốc tế và các cơ sở mua sắm, dịch vụ liên quan; đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành quy định về du lịch, thuế, lao động, nhất là việc sử dụng lao động nước ngoài./.