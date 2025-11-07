Biểu tượng du lịch biển Đà Nẵng bị bão “tấn công”: gần 1.000 người tổng lực “giải cứu”

Sáng 7/11, sau khi bão số 13 (KALMAEGI) suy yếu, tại thành phố Đà Nẵng trời hửng nắng trở lại. Tuy nhiên, dọc tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa — nơi được xem là “mặt tiền du lịch” của thành phố bị bao phủ bởi một lớp cát dày do sóng lớn và gió mạnh thổi dạt từ bãi biển lên.

Trong đó, riêng đoạn Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa từ Công viên Biển Đông đến chân núi bán đảo Sơn Trà dài khoảng 4,5km bị ảnh hưởng nặng nhất.

Phóng viên ghi nhận tình trạng cát tràn qua mặt đường, phủ kín mặt nhựa, có nơi dày gần 20-30 cm khiến phương tiện khó di chuyển. Xen lẫn trong lớp cát là lượng lớn rác thải, tảo biển, cành cây khô, vỏ chai và vật liệu xây dựng bị cuốn trôi từ bãi biển, khu dân cư ven bờ.

Đất phủ kín cả tuyến đường dài gây khó khăn trong đi lại. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trước tình hình trên, sáng 7/11, các đơn vị liên quan đồng loạt ra quân, đồng thời lực lượng quân đội, công an, nhân dân địa phương cũng đã chung tay, tổng lực gần 1.000 con người và hàng chục phương tiện, thiết bị cơ giới tổ chức hót dọn đất cát, thu gom rác thải trên các tuyến đường và bãi biển.

Nhiều du khách và người dân địa phương cũng tự nguyện mang theo xẻng, bao tải, chổi lớn để thu gom rác. “Nhìn cảnh cát phủ kín đường, biển đầy rác thấy xót lắm. Nên sáng nay chúng tôi ra phụ giúp công nhân dọn dẹp, mong Đà Nẵng sớm sạch đẹp trở lại,” anh Văn Phong, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Công ty Cổ phần Cầu Đường Đà Nẵng bố trí 2 xe đào, 6 xe tải các loại và gần 100 công nhân, chia thành các nhóm nhỏ theo từng đoạn tuyến. Lực lượng này tập trung thu hồi cát đổ dồn về bãi biển, đồng thời phân tách rác để chuyển giao cho đơn vị môi trường. Cát sau sàng được bổ sung lại bãi để hạn chế xói lở, giữ cao độ bờ biển.

Xe máy xúc và nhân lực được huy động để nhanh chóng dọn dẹp trả lại tuyến đường du lịch. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đối với rác thải bãi biển lẫn trong cát, Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng đã triển khai lực lượng công nhân đội Môi trường Sơn Trà, Đội Môi trường Sông Biển và tăng cường từ đơn vị khác của Công ty cùng các phương tiện, công cụ chuyên dụng, tiến hành cào rác ra khỏi cát.

Công ty cũng phối hợp với các lực lượng hỗ trợ khác như dân quân, quân đội, đoàn thanh niên nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường và nhất là thu gom rác thải phát sinh tại đây kịp thời, hiệu quả.

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng huy động nhân lực tổ chức phối hợp trên toàn tuyến với các lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương cảnh báo phân luồng, đảm bảo giao thông, đồng thời đặt biển cảnh báo trơn trượt, khu vực thi công và lối đi bộ an toàn cho người dân, du khách. Công tác khắc phục được thực hiện liên tục trong ngày, ưu tiên những đoạn có mật độ khách sạn, nhà hàng và điểm tập trung du khách./.