Cục Cảnh sát giao thông thông báo mở lại tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Vào 20 giờ 40, ngày 6/11, Cục Cảnh sát giao thông ra thông báo thông tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Cục Cảnh sát giao thông cho biết tình hình bão trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã giảm, lực lượng Cảnh sát giao thông của Cục đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc khảo sát tuyến, dọn dẹp các chướng ngại vật đảm bảo toàn tuyến an toàn.

Tuy gió đã giảm nhưng vẫn còn mưa, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông lưu ý giảm tốc độ, nhường đường, giữ khoảng cách an toàn, không vượt, chuyển làn sai quy định...

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục ứng trực trên tuyến để hỗ trợ cho người dân đi lại thông suốt. Nếu cần hỗ trợ, người tham gia giao thông gọi vào số 19008099.

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Cục Cảnh sát giao thông thông báo tạm thời cấm đường trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 6/11/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Cục khuyến cáo người dân, lái xe và các phương tiện chủ động theo dõi thông tin thời tiết, điều chỉnh lộ trình di chuyển hợp lý, không dừng, đỗ hoặc trú bão trên tuyến cao tốc để tránh nguy cơ mất an toàn, đồng thời tìm nơi tránh trú an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng./.

