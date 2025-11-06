Bão số 13 sắp đổ bộ: Cảnh sát Giao thông cấm đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an vừa phát đi thông báo khẩn cấp về việc đảm bảo an toàn giao thông trước sự tác động mạnh mẽ của bão số 13, dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai vào tối nay (6/11).

Cơn bão này được dự báo có sức gió mạnh cấp 10-13, giật cấp 15-16 và có khả năng gây mưa lớn trên diện rộng, kéo theo nguy cơ xảy ra các sự cố giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực Quảng Ngãi và Gia Lai vào lúc 19h00 ngày 6/11. Với tình hình thời tiết xấu, gió giật mạnh và mưa to, nhiều vật thể trên cao như cây xanh, biển quảng cáo, biển báo giao thông trên các tuyến cao tốc có thể bị gãy đổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đặc biệt, vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế và mưa lớn gây nguy cơ trơn trượt, các phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ mất an toàn. Chính vì vậy, Cục Cảnh sát Giao thông quyết định tạm thời cấm lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn từ Km64 (nút giao Tam Kỳ) đến Km131+500 (nút giao Quảng Ngãi), từ 18h30 ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới.

Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân và các tài xế cần đặc biệt chú ý tình hình thời tiết và chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển. Không dừng, đỗ hoặc trú bão tại các khu vực trên cao tốc, vì nguy cơ từ cây đổ, biển báo bị gãy đổ và gió giật mạnh có thể gây ra các tai nạn không thể lường trước. Tốt nhất, các phương tiện nên di chuyển vào các khu vực an toàn và tìm nơi trú ẩn theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát Giao thông cũng yêu cầu người dân và tài xế tuân thủ nghiêm túc các chỉ dẫn và cảnh báo từ các lực lượng chức năng. Việc nâng cao ý thức chấp hành quy định về giao thông trong thời gian xảy ra bão là vô cùng quan trọng, giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của mọi người dân, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Trong trường hợp gặp khó khăn, hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân và tài xế có thể gọi ngay đến đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông qua số điện thoại: 1900.8099 để nhận được sự giúp đỡ và chỉ dẫn kịp thời.

Trong thời điểm bão số 13 đang diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát Giao thông kêu gọi người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp cùng lực lượng chức năng để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình, đồng thời chung tay giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, hãy luôn cẩn trọng và chú ý đến các thông tin dự báo thời tiết, tránh chủ quan trong việc di chuyển trong bão./.