Đà Nẵng ứng phó bão số 13: Đảm bảo đủ hàng hóa, giá cả ổn định phục vụ người dân

Trước ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lớn kéo dài, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân, đồng thời kiểm soát chặt giá cả trên thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các chợ lớn như chợ Hàn, Cồn, Đống Đa, lượng hàng hóa cơ bản dồi dào. Tuy nhiên, một số mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau xanh có biến động giá do nguồn cung từ các vùng ven bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Các mặt hàng khô, thịt, cá, trứng, mì gói, gạo, nước uống… vẫn được cung ứng đầy đủ, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trước bão.

Chị Nguyễn Thị Thu (tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Đống Đa) cho biết, những ngày qua, do mưa lũ liên tục khiến nguồn rau từ Hòa Vang và các tỉnh lân cận về chợ ít hơn, nên giá có tăng nhẹ.

So với ngày thường, phần lớn mặt hàng tăng khoảng 5%, riêng rau xanh như cải, rau muống, xà lách tăng từ 10-15%. Đây là mức tăng tạm thời vì nguồn hàng ít do mưa ngập chứ không phải do găm hàng.

Ngày 6/11, không khí mua bán tại các chợ diễn ra sôi động hơn thường ngày khi nhiều người dân tranh thủ mua sắm, dự trữ thực phẩm trước khi bão đổ bộ.

Các sạp hàng rau củ, thịt cá luôn đông khách, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu. Dù nguồn cung vẫn dồi dào, song việc vận chuyển gặp khó do mưa lớn liên tục khiến chi phí nhập hàng tăng, kéo theo giá bán lẻ nhích lên ở một số mặt hàng.

Bà Trần Thanh Hòa (trú tại phường Hải Châu) chia sẻ, giá rau tăng rõ rệt trong hai ngày qua. Trước đây một bó rau muống chỉ khoảng mười mấy nghìn đồng, nay đã hơn 20 nghìn. Tuy có tăng giá nhưng nhìn chung hàng hóa vẫn đầy đủ, không đến mức khan hiếm, nên tôi vẫn mua đủ cho cả nhà dùng vài ngày.

Theo ông Nguyễn Thu, Trưởng Ban Quản lý chợ Đống Đa, đơn vị đã phối hợp với các đầu mối cung ứng để đảm bảo hàng hóa lưu thông ổn định trong mọi tình huống.

Ban quản lý chợ thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chủ động làm việc với tiểu thương, nhà xe và các đơn vị vận chuyển để kịp thời nhập hàng, nhất là thực phẩm tươi sống.

Thành phố cũng chỉ đạo không để xảy ra tình trạng nâng giá quá mức hay găm hàng, đảm bảo người dân yên tâm trong những ngày mưa bão.

Cùng với sự chủ động của tiểu thương và các đơn vị quản lý chợ, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố cũng tăng lượng dự trữ hàng hóa thiết yếu, kéo dài thời gian bán phục vụ người dân.

Ngành Công Thương Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả, điều tiết nguồn cung hợp lý để đảm bảo bình ổn thị trường.

Nhờ sự vào cuộc chủ động của chính quyền, lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị cung ứng, nguồn hàng tại Đà Nẵng vẫn được đảm bảo ổn định, góp phần giúp người dân an tâm, chủ động ứng phó với bão số 13, không để thiếu hụt lương thực và thực phẩm thiết yếu trong bất kỳ tình huống nào./.

