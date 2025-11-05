Bão tăng cấp gây mưa từ 200-400mm cho khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển. Tuy nhiên tăng cấp, gây mưa phổ biến từ 200-400mm cho khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk.

Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 14, giật cấp 17

Theo đó, hồi 16 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 4 giờ ngày 7/11, bão trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa, đất liền từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo tới 16 giờ ngày 7/11, bão trên đất liền phía Đông Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc tốc độ khoảng 25 km/h với sức gió dưới cấp 6, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau đó thành vùng áp thấp.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm), phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 6-8m; biển động dữ dội.

Cảnh báo: Từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao từ 0,3-0,6m kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối ngày 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết: Đường đi và tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020 nhưng bão 13 gây mưa lớn hơn đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Bão số 12 - (Damrey) năm 2017, khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có cường độ mạnh cấp 9, gây mưa lớn cho khu vực Huế-Khánh Hòa từ 150-250mm, Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 80-150mm; một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam cũ) 280mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 338mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; An Nhơn (Gia Lai) 296mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295mm; An Khê (Gia Lai) 266mm, Krông Pa (Gia Lai) 237mm;…

Còn bão số 9- (Molave) năm 2020 khi đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi- Đà Nẵng có cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Bão gây mưa lớn từ 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được lượng mưa trên 550mm.

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 15 giờ 30 ngày 5/11 đến 15 giờ 30 ngày 6/11, lũ trên sông Hương, sông Bồ xuống chậm và ở trên mức báo động 2.

Từ ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức báo động 2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên báo động 1.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng (thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa," Trưởng phòng Dự báo thủy văn Phùng Tiến Dũng lưu ý.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Lâm Đồng

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 phút ngày 5/11, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại địa phương này.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-35mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã, phường: Đạ Huoai 2; Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2, Đắk Wil, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hoài Đức, Hồng Sơn, phường 3 Bảo Lộc, Sông Lũy, Suối Kiết, Tân Minh, Tánh Linh, Trà Tân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực đêm 5/11, ngày 6/11

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thành phố Hà Nội không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều 6/11 có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm và sáng trời lạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 6/11 có mưa to đến rất to, gió mạnh dần lên cấp 6-7, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-26 độ C; phía Nam 27-29 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 6/11 có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

