Khánh Hòa: Tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh trú bão số 13

Khi Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 5/11 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi được phát đi, mọi biện pháp ứng phó với cơn bão đã được các sở, ngành cùng 65 xã, phường và đặc khu của tỉnh triển khai một cách quyết liệt, khẩn trương.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Toàn, các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển phải kết thúc từ 12 giờ ngày 6/11 cho đến khi kết thúc bão.

Với trách nhiệm và sự quyết tâm, các sở, ngành, các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã bắt tay triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do tác động của bão.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Chử, cho biết những ngày qua phường liên tục phát đi thông báo về cơn bão Kalmaegi. Khi có Công điện Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Đông Hải đã triển khai ngay các biện pháp để phòng, tránh, ứng phó. Riêng đối với số lượng tàu thuyền, phường quản lý 260 chiếc.

Đến thời điểm này tất cả tàu thuyền đã cập cảng tránh trú. Ủy ban Nhân dân phường Ninh Chữ đang phối hợp với Đồn Biên phòng Ninh Chữ để tiếp tục kiểm tra, thông tin đến các tàu vãng lai đang ở ngoài khơi khẩn trương chạy đua với thời gian để vào bờ trú tránh an toàn. Việc nuôi trồng trồng thủy sản trên biển của ngư dân của phường cũng đã neo và gia cố, người trên lồng bè cũng đã được vận động vào bờ tránh bão, ông Nguyễn Quốc Thịnh cho hay.

Tại các Cảng cá khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa như Cảng Đông Hải, Ninh Chử, Cà Ná... tất cả tàu thuyền đã được sắp xếp neo đậu rất trật tự, đảm bảo tránh trú bão an toàn.

Chủ tàu số hiệu NT 90918 TS (ở phường Đông Hải) cho biết, qua nghe thông tin dự báo cơn bão đã qua khỏi Philippin và đang tiến vào biển Đông, tác động vào các tỉnh miền Trung và khu vực Nam Trung bộ, nhiều đội tàu của phường đã thông báo đến nhau và sớm quay tàu về đất liền. Đến trưa nay, các tàu đã về đến địa phương.

Điều đáng mừng, mặc dù cảng Đông Hải hẹp, việc tàu ra vào cảng có khó khăn song nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ Ban quản lý cảng trong việc bố trí, sắp xếp neo đậu theo thứ tự tàu lớn, nhỏ nên các chủ tàu rất thuận lợi đưa tàu vào cập cảng, tranh thủ bốc xếp hải sản đã đánh bắt được bán cho các thương lái rồi nghỉ bão.

Ông Nguyễn Phạm Lưu Hiển, Trưởng Cảng cá Đông Hải cho biết, hiện nay cảng đang quản lý 509 tàu thuyền. Trước tình mưa bão, ngoài trách nhiệm khẩn trương thông báo cho các chủ tàu đang đánh bắt ngoài khơi biết tình hình thời tiết, lực lượng Cảng cá Đông Hải còn trực tiếp kiểm tra, kiểm đếm rõ số lượng tàu thuyền đã cập cảng và số chưa cập cảng để báo cáo kịp thời.

Đối với tàu chưa cập cảng, lực lượng của Cảng cá Đông Hải đã phối hợp với lực lượng biên phòng khẩn trương liên hệ với chủ tàu, sớm đưa tàu vào bờ để tránh thiệt hại do bão gây ra. Đến trưa 5/11, trong số 509 tàu thuyền thì đã có 472 tàu đã cập Cảng cá Đông Hải; còn 37 chiếc tàu đã liên hệ và hiện đã cập cảng các tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Khánh Hòa thông tin, toàn tỉnh có tổng số tàu cá là 5.213 chiếc. Trong đó số tàu đang hoạt động trên biển, chủ yếu là khu vực giữa biển Đông, Nam biển Đông và gần bờ là 664 phương tiện với khoảng 4.540 ngư dân. Tất cả tàu đang ở khu vực giữa biển Đông và Nam biển Đông (243 chiếc) hiện đã di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão, đảm bảo an toàn cho tàu cá và lao động trên biển.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, hiện nay vấn đề cập nhật thông tin của các chủ tàu khi có diễn biến mưa bão là rất nhanh mỗi khi vươn khơi đánh bắt. Việc ngư dân tự chủ động di chuyển tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm của bão để phòng tránh là rất đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy hiệu quả công tác thông tin, đặc biệt là nhận thức của ngư dân vùng biển về ứng phó với thiên tai đã được nâng cao./.

