Quảng Ngãi gấp rút ứng phó bão số 13, ưu tiên an toàn cho người dân

Bão số 13 là cơn bão mạnh, với tỉnh Quảng Ngãi, bão đổ bộ tập trung vào khu vực giáp Gia Lai. Vùng ảnh hưởng bão rộng, ngoài vùng biển còn vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là ở khu vực phía tây (tỉnh Kon Tum cũ) cũng là tâm bão đi qua.

Trước thực trạng trên, ngày 5/11, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13.

An toàn tính mạng của dân là trên hết

Để ứng phó với cơn bão số 13, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung dồn hết sức, lực để phòng chống với mục tiêu an toàn tính mạng cho dân là trên hết.

Đến trưa 5/11, đối với các tàu, thuyền đã vào nơi neo trú, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và lực lượng chức năng của địa phương về ứng phó bão.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn. Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu trước 21 giờ hôm nay.

Cùng đó, tỉnh rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc hiện có và phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tất cả các tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực vùng biển phía Đông khu vực Giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan, khẩn trương di dời ngay, thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu an toàn.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỉnh đã yêu cầu chằng chống nhà dân, công trình công cộng, trụ sở, trường học, các trung tâm y tế; cắt cây xanh các tuyến đường, neo đậu tàu thuyền hợp lý và việc di dời bà con ở các khu vực sạt lở phải hoàn thành trước 15h ngày 06/10/2025.

Lực lượng dân quân phường Trà Câu giúp dân chằng chống, gia cố nhà cửa. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Cùng đó, các địa phương chuẩn bị nhu yếu phẩm đầy đủ cho bà con, các lực lượng cứu hộ; nguồn điện dự phòng, pin sạc dự phòng (tuyên truyền cho người dân); ngành y tế chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng trực sơ ứng cứu; lưu ý bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các xã phía Tây vì vậy đề nghị lãnh đạo các xã phía Tây không chủ quan, kiểm tra ngay và hoàn thành công tác chống bão, lũ chậm nhất trước 15h ngày 06/11/2025 phải xong.

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định bão số 13 là cơn bão lớn, đi nhanh, ảnh hưởng rộng. Tỉnh Quảng Ngãi cần di dời dân vùng ven biển, tất cả nhà mái tôn cần di dân. Gió lớn, nhà mái tôn, cấp 4 là bay hết cần di dân sớm để đảm bảo tính mạng con người.

Yêu cầu xả lũ ở các hồ, thủy điện

Trao đổi nhanh với phóng viên TTXVN khi kiểm tra thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết sau đợt lũ vừa qua, chúng tôi nhận thấy quy trình vận hành liên hồ chứa đang có vấn đề.

Chúng tôi đã báo cáo và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương để chỉ đạo, điều hành ngay, trong khi đợi sửa quy trình vận hành liên hồ chứa.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (giữa) đi kiểm tra thực tế tại Cảng cá và khu neo đậu tránh bão Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, ở Quảng Ngãi, tất cả thủy điện, thủy lợi có khả năng, nhiệm vụ cắt lũ đều phải xả nước nhiều nhất có thể để đón bão. Về nguyên tắc, các hồ này sẽ cắt đỉnh lũ cho hạ du.

“Không phải thủy điện không chịu xả, họ không được xả theo quy trình. Tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo các hồ thủy lợi, hồ thủy điện có nhiệm vụ cắt lũ cho 2 lưu vực sông Trà Khúc ở phía đông và lưu vực sông Sê San ở phía tây phải xả nước nhiều nhất có thể nhằm tăng dung tích hồ chứa, sẵn sàng đón bão, cắt lũ cho hạ du.

Trước những chỉ đạo trên, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các công trình thủy điện, thủy lợi, hồ đập trong tỉnh phải tuân thủ chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công thương chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị chức năng triển khai ngay công việc để các nhà máy thủy điện, thủy lợi xả lũ, vì dự kiến từ giờ đến cuối năm sẽ còn bão, lũ.

Ứng phó với cơn bão 13, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 6.000 tàu cá đã được kêu gọi về vị trí neo đậu để tránh bão, trong đó có gần 1.000 tàu và 20 lồng bè nuôi trồng thủy sản hiện đang neo tại cảng cá Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Mỹ Á, Tịnh Hòa, Lý Sơn; Cảng cá Sa Huỳnh, Tịnh Kỳ.

Hiện tàu thuyền đã được các ban quản lý cảng phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn chủ tàu neo đậu chắc chắn, an toàn; đồng thời triển khai các phương án tránh va đập làm hư hỏng phương tiện, cháy nổ, bảo vệ tài sản cho người dân./.

