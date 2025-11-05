Cảnh báo bão số 13 gây mưa rất to từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk từ ngày 6-7/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 13, từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to.

Theo đó, hồi 10 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 10 giờ ngày 6/11, bão cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, di chuyển vào Biển Đông Khu vực ảnh hưởng là khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Dự báo tới 22 giờ ngày 6/11, bão trên vùng biển Quảng Ngãi - Đắk Lắk với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và Khánh Hòa, đất liền Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk cấp 3.

Tiếp đến 10 giờ ngày 7/11, bão trên đất liền phía Nam Lào với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cấp độ từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng 4; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 22 giờ ngày 7/11, bão trên khu vực Thái Lan, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m; biển động dữ dội.

Cảnh báo, từ chiều tối ngày 6/11, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao từ 0,3-0,6m kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 06/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6-7/11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7-8/11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm/đợt.

Mưa lớn kéo dài, nước lũ ngập sâu khiến các phương tiện giao thông ở Huế di chuyển khó khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn khiêm cho biết, đây được nhận định là cơn bão mạnh di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng. Đường đi và tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020.

Bão số 12 - (Damrey) năm 2017, khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có cường độ mạnh cấp 9, ở Khánh Hòa có gió giật mạnh cấp 12 - 13, ở Gia Lai và Đắk Lắk( Bình Định, Phú Yên cũ), Lâm Đồng có gió giật mạnh cấp 10-11.

Lượng mưa phổ biến trên khu vực Huế-Khánh Hòa khoảng 150-250mm, Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 80-150mm một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam) 280mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 338mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; An Nhơn (Gia Lai) 296mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295mm; An Khê (Gia Lai) 266mm, Krông Pa (Gia Lai) 237mm;…

Còn bão số 9- (Molave) năm 2020 khi đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi- Đà Nẵng có cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Cơn bão này gây mưa lớn từ 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được lượng mưa trên 550mm./.

Quân đội ứng phó với bão Kalmaegi theo phương châm “chủ động từ sớm, từ xa” Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị điều động lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn doanh trại và kho tàng.