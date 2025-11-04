7 người tử vong, Quảng Trị không chủ quan trước mưa lũ

Tại Quảng Trị, mưa lũ đã khiến 7 người tử vong và 3 người mất tích. Đáng nói, nhiều trường hợp tử vong thương tâm xảy ra do đi thả lưới đánh cá, di chuyển qua khu vực ngập sâu bất chấp cảnh báo và bị nước cuốn trôi.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền các địa phương, lực lượng biên phòng, công an tích cực tuyên truyền người dân không chủ quan với diễn biến thời tiết, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Hiện toàn tỉnh hiện có trên 71 vị trí bị ngập lụt, gây chia cắt giao thông, cô lập nhiều khu dân cư. Thống kê có hơn hơn 12.017 hộ/ 25.570 nhân khẩu bị ngập lụt; 433hộ/1.333 khẩu bị cô lập, chia cắt hoàn toàn.

Hiện nay, tại nhiều khu vực bị ngập nước, người dân thường dùng thuyền nhỏ để di chuyển đi lại, tuy nhiên việc tuân thủ việc mặc áo phao, hạn chế di chuyển chưa được quan tâm đúng mức.

Trước tình hình đó, lực lượng công an và bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang duy trì 41 tổ công tác với 155 cán bộ, chiến sỹ cùng 3 ca nô túc trực tại các điểm ngập trọng yếu. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát nguy cơ sạt lở, hỗ trợ di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Lực lượng Biên phòng tiếp tục trực 24/24 giờ, bám sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án ứng phó và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt tại các vùng ngập sâu, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không đi qua các khu vực nước chảy xiết, không đánh bắt cá, vớt củi, chăn thả gia súc trong lúc nước lũ dâng cao. Khi buộc phải di chuyển qua vùng ngập, người dân phải mặc áo phao, sử dụng phao cứu sinh hoặc vật nổi để đảm bảo an toàn.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, trong bối cảnh mưa lũ vẫn còn phức tạp, việc tuân thủ hướng dẫn của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt để bảo vệ tính mạng, tài sản. Mỗi người dân cần chủ động, bình tĩnh, không chủ quan trước thiên tai.

Chỉ một hành động nhỏ như mặc áo phao khi di chuyển qua vùng ngập nước cũng có thể cứu lấy sinh mạng của chính mình và người thân, góp phần cùng toàn tỉnh vượt qua khó khăn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

