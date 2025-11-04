Quảng Trị: Không để người dân tại các vùng bị cô lập do mưa lũ bị đói, rét

Sáng 4/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi và tặng quà động viên người dân vùng bị nước lũ cô lập tại thôn Đồng Tư, xã Ninh Châu (Quảng Trị).

Thôn Đồng Tư hiện có 300 hộ dân với 1.200 nhân khẩu. Những ngày gần đây, mưa lớn liên tục khiến 70% số hộ trong thôn bị ngập sâu trên 1m, có nhà ngập đến 1,5m. Tuyến đường từ trung tâm xã Ninh Châu sang thôn Đồng Tư bị ngập nặng, gây chia cắt hoàn toàn, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp tế nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều hộ phải di dời tài sản, vật nuôi và tạm trú tại những điểm cao an toàn.

Ông Võ Văn Hoàng, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Tư chia sẻ, mấy ngày nay nước dâng cao, nhiều hộ dân phải sơ tán tạm thời lên các nhà hai tầng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và lực lượng cứu hộ, người dân trong thôn đã được tiếp tế lương thực, nước uống và thuốc men. Do chủ động kê cao đồ đạc nên thiệt hại về tài sản của các hộ dân trong thôn là không lớn.

Sau khi di chuyển bằng thuyền vào tại khu vực thôn Đồng Tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã trao các phần quà, nhu yếu phẩm cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; đồng thời ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân trong ứng phó với mưa lũ gây ngập lụt.

Ông Trần Phong yêu cầu chính quyền xã Ninh Châu quán triệt tinh thần đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, không để ai bị đói, rét hoặc rơi vào tình huống nguy hiểm trong mưa lũ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan khi nước chưa rút.

Thời gian tới, các ngành, địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, nhất là trong bối cảnh mưa lớn còn có thể kéo dài. Sau khi nước rút, chính quyền địa phương cần phối hợp với các lực lượng công an, quân đội khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng sau lũ - Chủ tịch tỉnh yêu cầu.

Cũng trong sáng 4/11, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi, tặng quà động viên người dân vùng ngập xã Lệ Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi, tặng quà động viên người dân vùng ngập xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị).

Tại Quảng Trị, sáng 4/11 trời không mưa, nước lũ ở các sông đang xuống nhưng còn ở mức trên báo động 1 đến dưới báo động 2. Riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy trên báo động 3, sông Thạch Hãn tại xã Thạch Hãn trên báo động 2.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 11 giờ ngày 4/11, mưa lũ đã làm 7 người chết, 3 người mất tích và 4 người bị thương. Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có trên 76 vị trí ngập lụt, 48 vị trí sạt lở. Có hơn 3.446 hộ/ 8.840 nhân khẩu bị ngập lụt; trong đó có 253 hộ/985 khẩu bị cô lập chia cắt; 65 điểm với 17.719 học sinh phải tạm nghỉ học./.

