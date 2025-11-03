Quảng Trị: Giải cứu thành công nhiều người dân bị kẹt giữa dòng nước lũ

Tối 3/11, Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời giải cứu thành công nhiều người dân địa phương mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Cụ thể, vào cuối giờ chiều cùng ngày, Công an xã Hiếu Giang nhận được tin báo về việc có một số người dân trên địa bàn đi bắt dế, đánh cá thì mắc kẹt do nước lũ lên nhanh trên sông Hiếu. Địa điểm xảy ra vụ việc tại khu vực sông Hiếu thuộc thôn An Thái, xã Hiếu Giang.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đã phối hợp với Công an xã Hiếu Giang tổ chức lực lượng và phương tiện triển khai công tác cứu hộ.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các lực lượng đã đưa cả 4 người vào bờ an toàn.

Ngoài 4 trường hợp trên, có thêm 2 trường hợp ở xã Hiếu Giang bị mắc kẹt tại một đình làng vì nước lũ lên nhanh.

Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Giang đã huy động đội xung kích của thôn Đâu Bình cứu hộ, đưa 2 trường hợp vào bờ an toàn./.

