Quảng Trị cảnh báo lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua (tính từ 4h giờ sáng đến 15 giờ chiều 3/11) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to như Tà Rụt 354.6mm, Bắc Trạch 269mm, Kim Ngân 267mm, Đông Trạch 264, Đakrông 243mm.

Hiện tình hình lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang lên nhanh, cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất.

Dự báo đến 1 giờ sáng 4/11, lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục lên và đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Lệ Thủy ở mức 3.5m, trên báo động 3 là 0.80m sau đó dao động ở mức đỉnh; lũ trên sông Thạch Hãn tiếp tục lên mức dưới báo động 3; lũ trên sông Ô Lâu khả năng lên mức báo động 3; lũ sông Hiếu tại Đông Hà có khả năng lên trên báo động 2.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, nguy cơ cao xảy ra ngập úng sâu tại các vùng trũng thấp, ven sông suối và khu dân cư thấp; sạt lở đất có thể xảy ra tại các khu vực miền núi. Các cầu, ngầm, tràn tại khu vực miền núi có thể bị ngập sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi qua lại.

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương và người dân cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ; không đi qua các khu vực ngập sâu, cầu tràn khi nước chảy xiết; chủ động di dời người, tài sản và gia súc đến nơi an toàn. Chính quyền các địa phương cần tăng cường lực lượng trực ban, cắm biển cảnh báo và chốt chặn tại các điểm xung yếu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, hiện mưa lũ đã làm 7 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương. Đến 16 giờ ngày 3/11, toàn tỉnh có trên 128 vị trí ngập lụt các ngầm tràn khu vực miền núi và tuyến đường giao thông liên xã, thôn các xã: Kim Phú, Ninh Châu, Bắc Gianh, Ba Đồn, Kim Ngân, Hoàn Lão, Tuyên Bình, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Đakrông, Ba Lòng...

Hiện có 5.027 hộ/15.337 nhân khẩu bị ngập lụt trong đó có 198 hộ/850 khẩu bị cô lập chia cắt tại xã Mỹ Thủy, xã Hướng Phùng, có 51 vị trí sạt lở gồm có 5 vị trí Quốc lộ, 11 vị trí Tỉnh lộ.

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 187,05ha hoa màu; hơn 2.055m kênh mương bị hư hỏng; 32 điểm trên các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xói lở; 5,46ha nuôi cá nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi.

Tỉnh Quảng Trị đã sơ tán, di dời 355 hộ/ 1.114 nhân khẩu ở các vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn./.

Mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn ở miền núi Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt Mưa lớn kéo dài khiến nhiều ngầm tràn ở miền núi bị ngập sâu, nhiều tuyến đường sạt lở nguy hiểm; lực lượng chức năng phải lập chốt chặn, cấm qua lại để bảo đảm an toàn và giảm thiểu thiệt hại.