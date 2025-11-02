Quảng Trị: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi thả lưới đánh cá

Chiều 2/11, Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi thả lưới đánh cá trong ngày mưa lũ.

Nạn nhân N.S.H (sinh năm 1997), ở thôn Mới, xã Bố Trạch được tìm thấy vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/11, trên cánh đồng khu vực Nhà Cờ, cách vị trí gặp nạn không xa.

Hiện, các lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Trong chiều 2/11, lãnh đạo xã sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 1/11, anh N.S.H đi thả lưới bắt cá ở khu vực Nhà Cờ tiếp giáp với xã Hoàn Lão nhưng không thấy trở về.

Ngay sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện có xe đạp điện, bao đựng lưới đánh cá và dép của anh H. để lại. Nghi có chuyện chẳng lành nên đã thông báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã Bố Trạch đã huy động lực lượng và phương tiện tiến hành tìm kiếm tại khu vực cánh đồng và các hồ nuôi trồng thủy sản gần khu vực anh H. thả lưới.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 7 giờ ngày 2/11, mưa lũ đã khiến 6 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; hơn 162 ha hoa màu bị hư hại; hơn 30 con gia súc, 1.200 con gia cầm bị chết và cuốn trôi; 2.055 kênh mương, 9.000m bờ sông bị hư hỏng; thiệt hại về giao thông với 32 điểm, 205m đường bêtông...

Mưa lũ gây ngập lụt trên khoảng 106 điểm, hơn 3.695 hộ với 11.582 nhân khẩu; 103 điểm với 28.513 học sinh phải tạm nghỉ học; 33 điểm sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh đã triển khai sơ tán, di dời 505 hộ với 1.512 nhân khẩu./.

