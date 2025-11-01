Quảng Trị: Phát hiện 8 quả bom mìn lộ thiên sau mưa lũ

Ngày 1/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng đơn vị đã phát hiện 8 quả bom mìn sót lại trong chiến tranh lộ thiên sau mưa lũ tại địa bàn đơn vị quản lý.

Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm tra nắm tình hình địa bàn sau mưa lũ, Tổ công tác Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phát hiện tại khu vực bờ biển thôn 6, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị có 8 quả bom mìn lộ thiên do mưa lũ làm sạt lở cát.

Ngay khi phát hiện số bom mìn trên, đơn vị đã thông báo chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, thiết lập cảnh báo; đồng thời tuyên truyền người dân không ra vào khu vực nguy hiểm.

Đơn vị cũng đã liên hệ với Đội rà phá bom mìn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tiến hành quy trình xử lý theo quy định./.

