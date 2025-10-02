Công binh Đà Nẵng xử lý quả bom nặng hơn 220kg

Ngày 2/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nhận được tin báo và xử lý quả bom lớn được người dân phát hiện trong rừng.

Trước đó, trong quá trình trồng rừng tại khu vực suối Tà Vin (thôn 1, xã Trà Tân), người dân đã phát hiện một quả bom dài hơn một mét và nhanh chóng báo cáo chính quyền cùng lực lượng quân sự địa phương.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng lập tức điều động lực lượng công binh tới hiện trường, tiến hành khảo sát, xác định mức độ nguy hiểm và triển khai biện pháp xử lý.

Ngay trong ngày, công binh phối hợp Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Trà My, Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân thường trực và công an xã Trà Tân đã huy động phương tiện chuyên dụng, tháo gỡ và vận chuyển quả bom về khu vực an toàn để hủy nổ theo đúng quy định.

Quả bom được người dân phát hiện nằm trong khu vực rừng trồng tại xã Trà Tân. Quả bom có kích thước lớn và sức sát thương cao. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng cung cấp)

Thượng tá Nguyễn Quang Thanh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết quả bom có sức sát thương cao, nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây nguy hiểm lớn cho đời sống người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng khẳng định, sự việc lần này là minh chứng cho tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của người dân, cũng như sự chủ động, chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang địa phương trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân./.