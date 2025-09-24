Phú Thọ: Hủy nổ thành công quả bom chùm CBU-87 được phát hiện tại sông Đà

Ngày 24/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công phương án thu gom, vận chuyển và hủy nổ an toàn 1 quả bom chùm CBU-87 tồn sót sau chiến tranh được phát hiện tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành vận chuyển quả bom từ vị trí thu gom tại ven bờ sông Đà thuộc khu 1, xã Tu Vũ (Phú Thọ) đến thao trường huấn luyện Yên Mông (phường Tân Hòa) với cự ly vận chuyển khoảng 30km để tiến hành hủy nổ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, quả bom được phát hiện, thu gom là loại bom chùm CBU-87 có chiều dài khoảng 1,8m, đường kính 0,4m, thuộc loại vũ khí tồn sót từ thời kỳ chiến tranh.

Đây là loại bom do không quân Mỹ thả xuống nhưng không phát nổ. Theo các tài liệu kỹ thuật về bom mìn trong chiến tranh Việt Nam thì bên trong quả bom “mẹ” được tìm thấy ở xã Tu Vũ có nhiều quả bom nhỏ (bom con) có khả năng gây sát thương lớn khi phát nổ.

Để đưa quả bom đến nơi hủy nổ, các đơn vị chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã sử dụng lồng thép chế tạo sẵn, có đệm cố định.

Sau đó, quả bom được đưa lên xuồng để di chuyển từ xã Tu Vũ về bến phà Yên Mông (phường Tân Hòa) với cự ly đường thủy khoảng 10km; rồi chuyển sang xe ô tô vận tải để đưa đến thao trường với khoảng 10km đường bộ.

Trong quá trình vận chuyển, lực lượng Công an, dân quân tự vệ và các đơn vị phối hợp tổ chức cảnh giới, chỉ đường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trên tuyến di chuyển.

Tại thao trường, phương án hủy nổ được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, sử dụng 15kg thuốc nổ TNT liên kết trực tiếp vào quả bom mẹ và gây nổ bằng phương pháp điểm hỏa điện.

Trung tá Phạm Minh Đăng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo công tác hủy nổ cho biết, việc thu gom và hủy nổ lần này được thực hiện theo đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội, Công an và chính quyền địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công của phương án, bảo vệ an toàn cho cộng đồng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó ngày 16/9, người dân địa phương đã phát hiện một vật thể nghi là bom ven bờ sông Đà và báo cáo chính quyền xã. Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ đã kịp thời khoanh vùng, cắm biển báo, canh gác 24/24 giờ, nghiêm cấm người dân tiếp cận hiện trường./.

