Xử lý thành công quả bom nặng 227kg tại khu vực biên giới

Chiều 14/8, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết Đội Xử lý bom mìn lưu động (EOD1) của Tổ chức Peace Trees Vietnam (Cây hòa bình Việt Nam) vừa chủ trì xử lý thành công quả bom MK-82 bằng phương pháp hủy đốt, tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào, gần cột mốc 607, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 14/6, trong quá trình thi công bờ kè chống sạt lở tại khu vực xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, đơn vị thi công phát hiện quả bom và báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị, Đội EOD1 đã có mặt để khảo sát hiện trường.

Quả bom được xác định là bom MK-82, đường kính 274mm, dài 1,54m, nặng 227kg, nằm sát mép sông Sê Pôn, chỉ cách cột mốc biên giới chưa đầy 70m.

Ngay sau đó, Đội EOD1 cùng Đồn Biên phòng Thanh, Sở Ngoại vụ tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đơn vị Phòng thủ khu vực 5 - Khe Sanh, lực lượng tự vệ xã Lìa và các ban, ngành liên quan tổ chức cuộc họp đánh giá, lựa chọn phương pháp hủy đốt để xử lý quả bom.

Theo các chuyên gia kỹ thuật của Tổ chức PeaceTrees Vietnam, phương pháp hủy đốt giúp lượng thuốc nổ cháy hết một cách từ từ, giảm thiểu tối đa tiếng ồn và rung chấn, bảo vệ tài sản của người dân và công trình quốc gia.

Ngày 13/8, sau gần một giờ làm việc, quả bom đã được tiêu hủy thành công, xóa đi mối nguy hiểm đối với cuộc sống của người dân nơi đây. Quá trình xử lý, người dân được di dời ra khỏi bán kính nguy hiểm./.

