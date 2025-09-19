Xử lý an toàn 2 quả bom được phát hiện gần bãi giữa sông Hồng

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đến sáng 19/9, lực lượng công binh của đơn vị đã trục vớt 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh được người dân tìm thấy gần bãi giữa sông Hồng, vận chuyển tới Trường bắn Cấm Sơn (Bắc Ninh) để hủy nổ an toàn.

Trước đó, 2 quả bom được người dân hành nghề chài lưới trên sông phát hiện vào khoảng 15 giờ ngày 15/9 ở gần bãi giữa sông Hồng về hướng thượng lưu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Gia Lâm đã huy động lực lượng, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồ Đề tiến hành di dời 2 quả bom về vị trí an toàn, tổ chức canh gác chặt chẽ và báo cáo cấp trên.

Tối 18/9, lực lượng công binh của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4-Gia Lâm và Ban Chỉ huy Quân sự phường Bồ Đề tiến hành trục vớt và vận chuyển tới Trường bắn Cấm Sơn (Bắc Ninh) để hủy nổ.

Trục vớt và vận chuyển 2 quả bom đến địa điểm xử lý. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo cơ quan chức năng, 2 quả bom được phát hiện là loại bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, dài 220cm và đường kính 65cm, bên trong chứa hơn 800kg thuốc nổ TNT.

Khi được phát hiện, 2 quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ và được đánh giá ở mức độ nguy hiểm cao.

Năm 2024, tại khu vực cầu Long Biên đã phát hiện 3 quả bom cùng nhãn hiệu với 2 quả bom trên và đã được các lực lượng chức năng phối hợp xử lý an toàn./.

