Phú Thọ: Phát hiện vật thể nghi là bom từ trường tại ven bờ sông Đà

Ngày 17/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ cho biết, người dân đã phát hiện vật thể nghi là bom mìn tại ven bờ sông Đà thuộc địa phận Khu 01 xã Tu Vũ.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ, vào khoảng 9 giờ ngày 16/9, tại tọa độ (21.018277, 105.309404) người dân trong quá trình đi đánh bắt cá, phát hiện vật thể nghi là bom mìn, ước đường kính khoảng 0,3m, chiều dài khoảng 2m, do quá trình bồi đắp ven sông vật thể đã lộ thiên. Sau khi người dân phát hiện đã báo cáo chính quyền.

Nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã cử người xuống khu vực nhân dân báo cáo để xác minh vụ việc.

Sau khi xuống hiện trường, xác định đây là vật thể nghi là bom mìn, Ủy ban Nhân dân xã Tu Vũ chỉ đạo các lực lượng an ninh tại địa phương tiến hành căng dây, khoanh vùng, cắm biển báo nguy hiểm và tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an toàn, đồng thời báo cáo các cấp theo quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã cử đoàn công tác xuống hiện trường trực tiếp kiểm tra, bước đầu tạm đánh giá đây là loại bom từ trường - loại bom rất nguy hiểm có khối lượng thuốc nổ lớn, sức công phá mạnh, tầm ảnh hưởng rộng (phạm vi ảnh hưởng bán kính khoảng 2km), đặc biệt là tiếp thu các loại sóng điện từ, vật dụng tác động là kim loại rắn rất dễ phát nổ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ dự kiến thời gian tổ chức di chuyển và tiêu hủy trong vòng từ 7-10 ngày.

Với các yếu tố gây nguy hiểm, các đơn vị chức năng chỉ đạo, khuyến cáo cho các phương tiện thủy nội địa, người dân chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, không tổ chức canh tác đồng ruộng, không đến gần khu vực cảnh báo cho đến khi quả bom được di chuyển đi tiêu hủy an toàn, đồng thời phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

